מחר יעלו אל כר הדשא באצטדיון טדי שבבירה, שחקני בית"ר ירושלים למשחק במסגרת המחזור ה-16 מול אחת מהיריבות המושבעות והמרות ביותר שלה - הפועל ת"א.

לקראת המשחק מחר שיתקיים באצטדיון טדי שבבירה לעיניי עשרות אלפי אוהדי בית"ר שיגיעו בהמוניהם לבירה, פונה הבעלים של בית"ר, ברק אברמוב בבקשה לאוהדים.

"אוהדים יקרים, אני פונה אליכם בעיצומה של אחת העונות המרגשות והעוצמתיות שידע המועדון שלנו בשנים האחרונות. על כר הדשא אנחנו רואים קבוצה מחויבת שגורמת לכולנו נחת, וביציעים אתם מוכיחים מדי שבוע שאין שני לקהל של בית"ר", אמר אברמוב.

"לצד השמחה הגדולה, ישנו צל שמעיב על הכל ומאיים לעצור את הצמיחה שלנו. במשחקים האחרונים היינו עדים להתנהגות של בודדים שגורם לנזקים בלתי הפיכים. בגלל אותן פעולות, את המשחק הקרוב מול ב"ש בטרנר נאלץ לראות מהבית במקום להיות שם עם השחקנים בקרב צמרת קריטי. זה כואב לי כבעלים, וזה כואב לכם כקהל.

המועדון לא יכול להכיל את ההתנהגות הזו יותר. לא ניתן לאף אחד לפגוע בנו. מעבר להפסדים הכספיים הכבדים, אנחנו נמצאים בסכנה ממשית של הפחתת נקודות. בעונה כל כך טובה וצמודה, אתם בטח יכולים לדמיין מה המשמעות של איבוד נקודות יקרות בגלל שטות של רגע ביציע".

את הדברים אומר אברמוב לאחר שרק לפני ארבעה ימים, במשחק בשלב סיבוב ח' של גביע המדינה בכדורגל מול עירוני טבריה, השליך אוהד בית"ר בקבוק על פניו של שחקן טבריה וכמעט שגרם להפסד טכני למועדון מהבירה, זאת לאחר שבית"ר כבר נענשה על מעשה דומה במשחק ללא קהל מול המוליכה והיריבה על המקום הראשון הפועל באר שבע באצטדיון טרנר.

"מחר מחכה לנו משחק עם אוירה אדירה מול הפועל תל אביב. אני יודע כמה המשחק הזה חשוב לכם, ואני יודע שהשחקנים יעשו הכל על הדשא עם הדחיפה האדירה שלכם. מי שזורק חפץ, פוגע ישירות בבית"ר. בואו נשמור על הטירוף חיובי, בואו נשמור על הנקודות שלנו. מחכה לשאגות שלכם מחר בטדי", כתב אברמוב לאוהדים.