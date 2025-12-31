הרב ארל'ה הראל, ראש ישיבת מוריה שבגבעת שבעת הרועים, התיייחס בהסכת 'פתחו שערים', מבית ישיבת רועה ישראל ביצהר לאחת הסוגיות הנפיצות והרגישות ביותר בשיח הציבורי - שאלת גיוס הציבור החרדי לצה"ל.

בניגוד לקולות רבים המעמיקים בטיעונים פוליטיים, הרב הראל מבקש לדון בשאלות מעמיקות יותר: מהו היחס הנכון בין ביטחון והשתדלות? האם תודעת "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון" עומדת בעיניה גם בדור של מדינה וצבא?

במהלך הפרק מעלה הרב הראל נקודה מעוררת מחשבה הנוגעת לפרשנות עמדת החזון איש בנושא זה. לדבריו, קיימת נטייה לייחס לחזון איש תפיסה של הסתמכות מוחלטת על לימוד תורה, גם בזמן מלחמה, אך הוא עצמו מטיל בכך ספק.

כדבריו, "אני אומר עכשיו דברים שאני לא יכול לחתום עליהם בשם החזון איש, אבל אני חושב - כמו שאני מבין, החזון איש - כמו ששמעתי מתלמידיו - שהחזון איש סבר שכשמלך המשיח יגיע יתגייסו לצבא. הוא לא קיבל את התזה שאומרת: אנחנו נשב ונלמד תורה כל היום והקדוש ברוך הוא ילחם לנו".

הרב הראל מוסיף כי הוא אינו נשען רק על תחושותיו האישיות, אלא גם על קריאה בדברי החזון איש עצמו ועל עדויות של תלמידיו.

"את זה אני חושב שהחזון איש לא היה מקבל. אני יכול להשלים ולחבר דבר כזה למה שכתוב בספר שלו, למה ששמעתי בשמו מתלמידים שלו", אמר.