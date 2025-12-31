שר המשפטים וסגן ראש הממשלה, יריב לוין, פנה היום (רביעי) במכתב רשמי למנהל בתי המשפט, השופט צחי עוזיאל, בדרישה לבטל את קיומו של כנס מתוכנן בבית המשפט העליון.

לוין טוען כי מדובר באירוע בעל אופי פוליטי מובהק אשר אינו ראוי להתקיים בין כתלי מוסד שיפוטי.

על פי המכתב, הכנס צפוי לכלול השתתפות של נשיאת בית המשפט העליון בדימוס, אסתר חיות, והנשיא הנוכחי יצחק עמית, תחת הכותרת "חינוך לדמוקרטיה". בין הדוברים שנבחרו לשאת דברים: ד"ר אוקי מרושק, מנכ"לית מדרשת "אדם", ופרופ' אסא כשר.

לוין ציין כי השניים אינם חלק ממערכת המשפט, ולשיטתו, שניהם מזוהים באופן מובהק עם השמאל הרדיקלי. הוא הפנה לדברים שפרסמה בעבר מרושק במסגרת פעילותה בארגוני שמאל, וכן לאמירות של פרופ' כשר שאותן כינה "גזעניות ומסיתות", בהן התבטאות נגד הציבור החרדי.

"במידה והשופטים מעוניינים לקדם אג'נדות פוליטיות, אין הם רשאים לעשות זאת תוך שימוש במשאבי הציבור ובמבנה בית המשפט העליון", כתב לוין.

"הגיעה העת להבין שבית המשפט העליון אינו נחלת אבותיהם של קומץ שופטיו, אלא מוסד ציבורי של כלל אזרחי ישראל".

עוד דרש לוין לדעת מהי עלות הכנס, ככל שהוא ממומן מכספי ציבור, והדגיש את הצורך לקיים אירועים מאוזנים ונטולי אג'נדה פוליטית, בהם יישמע מגוון דעות.