ביקורת חריפה מצד פעיל הימין ברוך מרזל כלפי קמפיין הריבונות שמובילים ראשי מועצת יש"ע.

בראיון לערוץ 7 התייחס מרזל לעיסוק הגובר בנושא וטען כי מדובר במהלך חסר תועלת, המונע התמקדות בסוגיות החשובות באמת.

"לצערי הרב, ראשי מועצת יש"ע - אגב, לא כל ראשי המועצות, כי יש ראשי מועצות שחושבים שזה שטות - אבל ראשי מועצת יש"ע כל הזמן בקמפיין על נושא של ריבונות", אמר.

מרזל תהה מהו הערך המעשי של החלת ריבונות, לנוכח המציאות הקיימת בשטח: "אני מנסה להבין מה זה ייתן לנו, מה יכול לתת לנו מציאות יותר טובה מקרוב למאתיים נקודות שנבנו בשנה וחצי האחרונות? ריבונות תגרום שלבנות יישוב ייקח עשר שנים".

לדבריו, ריבונות אינה ערובה לשקט ביטחוני, והניסיון מלמד אחרת: "ריבונות זהו דבר שהרבה פחות חשוב מהגירה. יש לנו ריבונות בנגב, יש לנו ריבונות בכפר עקב בירושלים, יש לנו ריבונות בגליל, ואנחנו רואים ששם יש מלחמה יומיומית יותר מאשר בחברון יש בנגב. והמילה ריבונות מחזיקה רק במקום אחד - הריבונות הייתה שווה בגולן, כי אין שם אויבים".

לדבריו, הפתרון האמיתי נעוץ במהלך שונה לחלוטין: "אז צריכים הגירה. זה מה שיביא לניצחון במלחמה, וזה יביא לריבונות דה פקטו".