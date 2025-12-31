חבר הקהילה היהודית בעיר חרסון שבאוקראינה, יבגני אלכסנדרוביץ' בונדר, נפטר אתמול (שלישי) מפצעיו לאחר שנפגע מטיל רוסי לפני כמה ימים.

בונדר, ששרד את מלחמת העולם השנייה ואת השואה, סבל מפציעות קשות כתוצאה מהפגזה רוסית בעיר.

הרב משה אסמן, אחד מרבני אוקראינה, מסר כי רסיסי תחמושת רוסית פגעו בבונדר ופצעו את ידו עד כדי צורך בקטיעה. הרופאים נלחמו על חייו אך לא הצליחו להצילו.

"זו מה שהצבא הרוסי מבצע כבר כמעט ארבע שנים ברציפות בשטח אוקראינה, כשהוא הורג לא רק אוקראינים אלא גם לאומים אחרים שגרו כאן בשלום", כתב הרב אסמן.

הרב הוסיף: "יבגני בונדר שרד את מלחמת העולם השנייה ואת הנאצים ההיטלריים, שחיפשו והרגו יהודים במכוון אבל את התוקפים הרוסים הוא לא שרד".