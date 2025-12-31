דו"ח צרכנות האונליין של ישראל לשנת 2025 שפורסם היום (שלישי) על ידי חברת Wolt מציג תמונה רחבה של הרגלי הקנייה הדיגיטליים של הציבור בישראל - ולפיה הרוב המכריע עבר לאונליין.

מהנתונים עולה כי 78% מהישראלים ביצעו רכישה מקוונת בשנה האחרונה, ו-61% מהם עושים זאת לפחות פעם בחודש.

בקרב הרוכשים אונליין, 85% העידו כי הדבר חוסך להם זמן, כאשר יותר ממחצית מהם (57%) הקדישו את הזמן שהתפנה לבילוי עם המשפחה.

הדו"ח מגלה גם כי שליש מהציבור בישראל מגביר את הקניות אונליין בעתות מתיחות ביטחונית, כפי שקרה בזמן מבצע "עם כלביא", אז שליש מהנשאלים דיווחו על עלייה ברכישות אונליין.

במקביל, 40% ציינו כי מאז השבעה באוקטובר הם רוכשים יותר מעסקים מקומיים - ביטוי לאמון הגובר ביצרנים ונותני שירות מקומיים.

קטגוריות הקנייה המובילות כוללות הזמנת אוכל ממסעדות (90%), רכישת אופנה (90%), אלקטרוניקה (75%), מוצרי סופר (69%) וצעצועים (66%). כמעט חצי מהציבור קנה ירקות ופירות אונליין (52%) ו-47% רכשו תרופות.

מנתוני הסקר עולה כי השפעת משפיעני הרשת ניכרת: 70% ממי שעוקבים אחרי משפיענים רכשו מוצר בעקבות המלצה, כאשר 31.5% מהנשים הודו כי עשו זאת. בנוסף, שליש מהנשאלים מבצעים רכישות באמצעות לינקים שמופצים בקבוצות קופונים ברשתות החברתיות.

הצרכן הישראלי מחזיק בממוצע 2.8 אפליקציות קניות, אך בפועל משתמש רק בשתיים. 72% בודקים חוות דעת לפני כל רכישה, ו-56% מבצעים השוואת מחירים באתרי קניות שונים.

עוד מגלה הדו"ח: הישראלים לא חוששים מטכנולוגיה מתקדמת - 44% כבר משתמשים בבינה מלאכותית כחלק מתהליך הרכישה. 63% מוכנים לקבל משלוחים מרחפנים או רובוטים, ו-58% מעריכים שבעוד חמש שנים עיקר הקניות שלהם יתבצעו אונליין.