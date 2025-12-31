השר עמיחי אליהו התייחס בראיון לערוץ 7, על רקע הראיון של ראש הממשלה בנימין נתניהו לפוקס ניוז, לקמפיין "אלימות המתנחלים".

השר אליהו אמר: "קמפיין 'אלימות המתנחלים' הוא קמפיין אנטישמי שמבית היוצר של ארגוני השמאל במדינת ישראל ותומכי BDS. אין אלימות מתנחלים, יש פה ושם אנשים שאולי עושים פשעים לאומיים". לדבריו, הציבור ביהודה ושומרון שוחר שלום ומוצג באופן מעוות.

בהמשך הוסיף: "האוכלוסייה ביהודה ושומרון, אוכלוסייה שוחרת צדק, שוחרת שלום, שומרת חוק". לדבריו, "הקמפיין הזה בא להסתיר את האלימות של הפלסטינים שטובחים, אונסים ורוצחים אותנו".

בהתייחסו לדברים שאמר ראש הממשלה בנימין נתניהו בראיון לפוקס ניוז, שם כינה את יהודה ושומרון "הגדה המערבית", אמר אליהו: "אני מאמין שזה נפלט לו, אני מקווה שזה נפלט לו, זה הגדה המזרחית אם כבר". לדבריו, גם מבחינה היסטורית ובינלאומית מדובר בשטח השייך למדינת ישראל.

השר טען כי ניסיונות ההידברות כשלו ואמר: "שהם קיבלו את ההצעות מהשמאל במשך שלושה עשורים, הם בחרו תמיד להילחם". לדבריו, "אין בהם שום דבר חיובי, אין בתפיסה הזו של הפלסטינים שום דבר חיובי".

בהמשך התייחס לשיח התקשורתי ואמר: "הסיטואציה הזו שיש ארגונים ויש כלי תקשורת שמהדהדים את אלימות המתנחלים, כמו גיא פלד וכל חבורת הפצ"רית, שהעלילו עלילות דם על חיילים בשעת מלחמה". לדבריו, מדובר בחרפה ציבורית.

בנוגע למצב הביטחוני בעזה אמר השר: "בסופו של דבר כולם יודעים שרק אנחנו נשמור על עצמנו, רק העם היהודי, רק מדינת ישראל יכולה לשמור על העם היהודי".

אז לחזור ללחימה בעזה? "למה צריך לחזור ללחימה, צריך להקים יישובים, צריך להקים יישובים". לדבריו, "בכל מקום שאנחנו שמנו מחרשה ובנינו יישוב, יש שקט ושלווה".

בסיום התייחס לקריאות להקמת ועדת חקירה ממלכתית ואמר: "הגורמים המדיניים צריכים להיחקר על זה שהם נתנו למערכת המשפט לסרס את צה"ל, על זה שהם נתנו לפקידות לקבוע איך תיראה מדינת ישראל. אנחנו גם צריכים להיחקר, אך דעתי היא שמערכת המשפט הפכה את עצמה ממערכת מבקרת לשחקן ביטחוני". לדבריו, "אתה צריך להיחקר כשאתה שחקן ביטחוני מרכזי".