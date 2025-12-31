דיון טעון במיוחד נערך היום (רביעי) בוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת, ועסק בתפקוד מערך החדרים האקוטיים לנפגעות תקיפה מינית.

במהלך הדיון הפתיע השר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר, כשהופיע באופן לא מתואם - לאחר שהודיע בעבר על החרמת הוועדה - ותקף את חברות הכנסת.

"אני נותן לכם צ'אנס", אמר בן גביר, "אתם לא עשיתם בשלוש שנים מה שאני עשיתי בשנה אחת. חוק האיזוק האלקטרוני - אתם התנגדתם".

יו"ר הוועדה ח"כ מירב כהן השיבה לו: "תתבייש לך, אתה מגן על עברייני מין. איך אתה מעז להופיע לדיון שעוסק בנפגעות עבירה?". בן גביר לא נשאר חייב, השיב: "את הבושה, את החרפה", ופרש בזעם מהדיון.

השר הגיע לוועדה לאחר שח"כ כהן שיגרה לו מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים, בטענה כי הוראתו למנוע את התייצבות נציגי המשטרה לוועדות הכנסת עומדת בניגוד לחוק. בעקבות הופעתו הודיע כי הוא מבטל את החרם שהטיל על הוועדה.

במהלך הדיון נחשפו עדויות קשות של נפגעות סם אונס, לצד נתונים מהמשטרה ולפיהם ב-2023 נאספו 936 ערכות אונס מבתי חולים, מהן 21 במקרים של תלונות מאוחרות. נציגי משרד הבריאות הודו: "החדרים האקוטיים חייבים שיפור משמעותי".