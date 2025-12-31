שר הכלכלה ניר ברקת הצהיר בראיונות לתקשורת כי הוא מקדם חוק שיגדיר את קטאר כמדינה תומכת טרור, שימנע מישראלים לקיים קשרים עם הקטארים.

אולם למרות ההצהרות הלוחמניות מדווח הכתב יובל שדה כי משרד הכלכלה והתעשייה שבראשו עומד ברקת מקדם היום מהלך שיאפשר לישראלים לסחור עם קטאר, אותה כאמור הגדיר השר מדינת אויב.

מדובר על שני מסמכים שונים שפרסם המשרד, שיאפשרו בשלוש השנים הקרובות לישראלים לייבא סחורות מקטאר וממדינות אחרות איתן אין לישראל יחסים רשמיים - כמו כווית, עומאן וערב הסעודית.

הצו מאפשר לייבא לישראל סחורות גם ממדינות שאין לישראל יחסים דיפלומטיים עימן - ואפילו כאלו שאוסרות בעצמן על הכנסת סחורות ישראליות לשטחן.

הרשימה המלאה כוללת את אינדונזיה, אפגניסטן, בנגלדש, ברוניי, טוניסיה, כווית, מלזיה, מאלי, עומאן, ערב הסעודית, פקיסטן, צ'אד, קטאר, קובה ותימן.

תגובת ברקת: מדובר בהוראת שעה שאושרה לפני למעלה מ-20 שנה! ומתחדשת מידי כמה שנים, באותו הנוסח, למעט הוצאת שלוש מדינות ששופר מצבן (סרביה, מונטנגרו ומרוקו). אין מדובר ביוזמה של השר ברקת. לאור חברות קטאר בארגון ה-wto, מדינת ישראל מחויבת לתת לקטאר אפשרות לייבא לישראל. השר ברקת פועל להגדיר בחקיקה את קטאר כמדינת אויב ובכך למנוע לחלוטין בחוק כל קשר כלכלי עם קטאר.