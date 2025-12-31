בעוד קצת יותר משבוע הייתה אמורה הפועל תל אביב לארח את קבוצת הכדורסל של פריז באולמה הביתי הזמני, היכל מנורה מבטחים שבתל אביב למשחק במסגרת היורוליג האירופי.

אמש, עשתה הפועל היסטוריה כשאירחה לראשונה בתולדותיה משחק במפעל היורוליג היוקרתי בתל אביב, אך הפסידה בו לז'לגיריס הליטאית.

היום (רביעי) הודיעה הפועל כי המשחק שאמור היה להתקיים בעוד קצת יותר משבוע בהיכל מנורה, בתאריך ה-9 לינואר, מול פריז, יידחה בחודשיים ויתקיים ב-3 למרץ.

הסיבה לדחיית המשחק מול הצרפתים אלו נהלי היורוליג והיחסים העכורים בין טורקיה לישראל.

את שבוע המשחקים הכפול שיתקיים בעוד קצת יותר משבוע במפעל היורוליג, תחל פריז במשחק מול אנאדולו אפס הטורקית והמשחק השני היה אמור להתקיים באותו השבוע מול הפועל תל אביב. על פי נהלי היורוליג ותקנון מפעל הכדורסל היוקרתי ביותר באירופה, במשחקי השבוע הכפול, קבוצות חייבות לטוס ישירות עם סיום משחק הכדורסל הראשון למקום בו יתקיים משחק הכדורסל השני.

משמעות הדבר היא פריז הייתה צריכה לטוס ישירות מטורקיה לישראל, אך בשל היחסים העכורים בין המדינות והפסקת שיתופי הפעולה הכלכליים והמסחריים בין השתיים, פריז לא תוכל לטוס ישירות לישראל מטורקיה.

בהפועל תל אביב עמלו רבות למצוא פיתרון ואף הודיעו כי מצאו כזה, אך פריז מצידה סירבה לטוס ישירות לישראל והודיעה כי כבר הזמינה טיסה חזרה לצרפת לאחר המשחק מול הטורקים ומשכך היא מתעקשת לקיים את המשחק מול האדומים מת"א במועד החדש, ה-3 במרץ.

יש לציין כי בעוד בהפועל סירבו לקיים את המשחק במועד החדש בשל לוח הזמנים הצפוף, כאשר מחכה לה יומיים לאחר מכן משחק דרבי במפעל היורוליג מול מכבי ת"א, ההחלטה לדחות את המשחק מול פריז יביא לכך שהמשחק יעבור מיום שישי בערב, שבת בישראל, ליום שלישי בשבוע.