הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר השתתף היום (רביעי) בכנס "המפקד המאמן" של זרוע היבשה, יחד עם מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן.

בכנס נכחו מפקדים בדרגת סגן-אלוף ומעלה, והוא נועד להניע מחדש את החזרה לכשירות של כלל משרתי צה"ל. במהלך היום עברו המפקדים תכנים שעסקו בהטמעת לקחי המלחמה באימונים.

לדברי זמיר, "אנחנו פועלים להטמעת לקחי התחקירים מתוך נכונות לשפר ולחזק את יסודות הצבא ומקצועיותו בהגנה ובהתקפה - שנת 2026 היא שנת הטמעת לקחים מבצעיים מתחקירי ה-07.10 ומהמלחמה ואנחנו נעים קדימה, לבצר את כשירותינו וביטחון המדינה".

הוא הוסיף, "מפקדי צה"ל הובילו בניסיון ובמקצועיות את הכוחות בשטח להישגים משמעותיים בכלל גזרות הלחימה. משרתי המילואים והקבע שלנו מהווים את עמוד השדרה המבצעי של צה"ל. נמשיך לפעול לאיזון בין הצרכים המבצעיים ההכרחיים לביטחון המדינה לבין מעטפת וודאות לאנשים המשרתים את המדינה. אנו רואים חשיבות רבה בוודאות הפנסיונית של משרתי הקבע ובשמירה על זכויותיהם לאורך זמן. מדובר בסוגיה מהותית המשפיעה עליהם, ואנו נמשיך לפעול עד להשלמת כלל ההסדרים הנדרשים".

עוד הדגיש הרמטכ"ל את חשיבות שמירת המשמעת כחלק בלתי נפרד מהכשירות: "אנחנו מחויבים לשמור על המשמעת כחלק מיסודות צה"ל. היו לצערנו מקרים בהם שילמנו בדם חיילינו עקב בעיות משמעת. מי שקובע את המשמעת זה המפקד, המשמעת הינה חלק מכשירות היחידה ואני דורש מכם לעסוק בכך. זו חלק מהאחריות הפיקודית של כולנו".

בסיום דבריו פנה הרמטכ"ל למפקדים: "אנחנו נעים קדימה לחיזוק היסודות והמוכנות שלנו לאתגרי העתיד. אתם, המפקדים, אחראים על מסגרותיכם - ובתוך כך על כשירות המסגרת ותרגולה. אני סומך עליכם שתדעו להטמיע את הלקחים בצורה המיטבית ולהוביל את פקודיכם".