רשת הסופרמרקטים 'יוחננוף' תפצה מתלוננים בסך כולל של מעל 100 אלף ש"ח, לאחר שהפרה את חובתה להעניק קדימות בתור לאנשים עם מוגבלות.

ההסכם נחתם במסגרת תביעה שהגישה נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים בחודש מרץ 2025.

התביעה התבססה על תלונות מצד לקוחות עם מוגבלות, שטענו כי לא ניתנה להם קדימות כנדרש, וכן על ליקויים נוספים שנמצאו בבדיקת הנציבות, ובהם אי קיום הדרכות לעובדים, חוסר בהטמעת נהלי נגישות ואי עמידה מלאה בתקנות מכוח החוק.

בדיון בבית המשפט הופיעו המתלוננים וסיפרו את סיפורם האישי. לבסוף, בהמלצת בית המשפט, נחתם הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין.

על פי ההסכם, רשת 'יוחננוף' תעדכן את נהלי השירות והנגישות שלה, תבצע הדרכות מקיפות לעובדים, ותפצה כל אחד מארבעת המתלוננים בסך של 25,000 ש"ח. בנוסף, תשלם הרשת הוצאות משפט לנציבות בסך של 10,000 ש"ח.

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות פועלת משנת 2000 מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, ואמנת האו"ם לזכויות אנשים עם מוגבלות שעליה חתומה מדינת ישראל.

על פי נתוני הנציבות, בישראל חיים כיום כ-1.7 מיליון אנשים עם מוגבלות - כ-18% מהאוכלוסייה. מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" נוספו כ-100 אלף אנשים עם מוגבלות.

עו"ד עירית שביב שני, הממונה המשפטית בנציבות והתובעת בתיק, אמרה, "פסק דין זה ממשיך ומחזק את המגמה שמובילה הנציבות בשנים האחרונות של העלאת רף הפיצויים הנפסקים לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, כחלק מחיזוק ההרתעה והמסר הציבורי הברור: נגישות אינה המלצה - אלא חובה חוקית".

נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, דן רשל, הוסיף, "הזכות לקדימות בתור היא חלק בלתי נפרד מהזכות לשירות נגיש, שוויוני ומכבד. הפרת הזכות הזו פוגעת בכבודם של אנשים עם מוגבלות ואינה מהווה עניין שולי. פסק הדין הזה משדר מסר ברור: מי שמפר את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, יישא בתוצאות".