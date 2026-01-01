סגן הרמטכ"ל לשעבר, האלוף במיל' עוזי דיין, מסביר בשיחה עם ערוץ 7 את משמעות התרגיל הצבאי המקיף שקיימה הרש"פ לפני ימים אחדים ובו תורגלו פשיטות וכיבוש ישובים, שימוש באמצעים צבאיים לכל דבר כמו מטולי RPG.

בפתח דבריו מציין דיין כי מזה תקופה ארוכה הרשות הפלשתינית נמצאת בעמדה בה בתוך דקות היא יכולה להפוך לאויב בפועל לישראל ואזרחיה. להערכתו הרש"פ תנסה לתרץ את התרגיל הצבאי שקיימה ככזה שנועד לצורכי פנים, אך "אנחנו צריכים לדרוש מהרשות הפלשתינית שתילחם בטרור, אבל לא לסמוך על זה ולהיות ערוכים לאפשרות של היפוך קנים. זה נכון בעיקר ביהודה ושומרון וזו סיבה טובה לא לתת להם שום נגיעה בעזה, אחרי שעברנו את זה כבר פעם אחת כשנתנו להם את עזה על מגש של כסף".

דיין קובע כי המשמעות המעשית של הדברים היא היערכות של הכוחות הצבאיים למציאות שיכולה להתהפך ברגע. הוא מספר על ימיו כאלוף פיקוד מרכז כאשר הוביל תרגילים שבתוכם נכלל תרחיש שבו ברגע אחד הרש"פ הופכת לאויב של ממש "וצריך למוטט אותו. זה בוודאי נדרש גם היום".

על אחד התרגילים הללו מספר דיין: "היה רגע אחד שבו לפי התרגיל הייתה התנפלות על ישוב ישראלי באזור רמאללה. מחקתי מהלוח את הכותרת שלפיה המשימה להחזיר את המצב לקדמותו ואמרתי שזה מצב חדש ולא מחזירים כלום לקדמותו. במצב החדש האויב הוא הרש"פ ויש למוטט אותה. זה נכון היום אפילו עוד יותר".

בהתייחס לתקופתנו אומר דיין כי במקרה כדוגמת טול כרם המשימה בתרגולי צה"ל צריכה להיות כיבוש של טול כרם והפיכתה לשטח בשליטת צה"ל. "זה לא קל ולא תמיד רצוי. יש שם כמאה אלף ערבים, ולכן זה לא מהלך פשוט. זו מלחמה של ממש, אבל צריך להיות מוכנים לעשות את זה. בעצם המוכנות והאמירה הזו יש חשיבות להשגת יותר הרתעה. הרתעה לכשלעצמה היא לא משהו שניתן סמוך עליו, וכדי להשיג הרתעה צריך לאיים אבל אם האיום לא מספיק אז גם לקיים אותו".

על דבריו אלה אנחנו שוטאלים את עוזי דיין אם אכן יכולה ישראל לקיים את האיומים הצבאיים שלה לנוכח המגבלות המדיניות והפרקטיות הנובעות מהמציאות שיצר בשטח הסכם אוסלו.

"הסדר הביניים הוא דבר שמזמן פג תוקפו, והוא מתקיים כי אנחנו מעדיפים שיהיה את הדבר המשפטי מדיני הזה. ברגע שהוא הופך מדבר שעוזר לנו לאויב לנו נצטרך להסיק מסקנות", אומר דיין הסבור כי "לא נכון להכריז עכשיו הכרזה ברורה", ועם זאת הוא "מניח שבפיקוד מרכז עושים את השיקולים האלה, והשאלה אם עדיף לנו המצב הנוכחי שבו אנחנו פועלים בשטחי A רק במקרים מיוחדים, לבין ריסוק כל הפלטפורמה הזו".

בדבריו מעיר דיין כי השיקולים לא אמורים לכלול רק את הסוגיה המדינית בינלאומית, אלא גם את השיקול הפנים ישראלי שיצטרך לבחון אם שליטה ישראלית מלאה על רמאללה, דנין ובית לחם היא הצעד הרצוי לישראל כעת. "אנחנו צריכים לעשות את זה רק אם הערכת המצב שלנו היא שאין ברירה ואז עושים את זה".

דיין סבור שהעובדה שהסוגיה הזו לא עלתה בפגישות נתניהו עם טראמפ ובכירי ממשלו מלמדת על חופש פעולה שניתן לישראל בזירה זו לאחר שהנושא כלל לא דובר ולא נדון. "אם קיבלנו חופש פעולה באיראן, בוודאי ובוודאי שיש לנו חופש פעולה ביהודה, שומרון ובקעת הירדן".

דיין מזכיר את גילו המתקדם של אבו מאזן ואת העובדה שבמקביל חמאס צובר תמיכה גם בשטח וגם בקרב מנגנוני הרש"פ, "ולכן צריך להיות כל הזמן מוכן לאפשרות שהמצב הנוכחי לא יהיה תקף, וגם במצב הנוכחי צריך להיות מוכנים ולהיות במשטר של כוננות מיוחדת, להיות מוכנים בהגנה אבל לזכור שהגנה היא לא על קו השער, אלא נדרשות רצועות ביטחון ו"אזורי מוות" וגם התקפה מקדימה, מכת נגד מקדימה".