בירושלים הלכה לעולמה הרבנית רבקה אביחיל, שורדת שואה, יקירת העיר ירושלים ואשתו של הרב אליהו אביחיל ז"ל.

הלווייתה תתקיים היום (רביעי) בשעה 16:00 בבית ההלוויות קהילת ירושלים, והיא תובא למנוחות בחלקת יקירי העיר.

הרבנית אביחיל עלתה לישראל מצרפת לאחר שנות השואה, ונישאה לרב אליהו אביחיל עמו הקימה את ביתה בירושלים. במשך שנים רבות עסקה בהוראה ולימדה דורות של תלמידות, והשפיעה על עיצוב חינוכי ורוחני של קהילות רבות.

בין פעולותיה הציבוריות, הקימה את אגודת "עלומים", שפעלה עבור ילדים יהודים שהיו במסתור בתקופת השואה.

לאחר צאתה לגמלאות, ייסדה את מיזם "סיפורי החיים" במסגרת יד שרה - פרויקט אשר איפשר לניצולי שואה ולבני דורות נוספים להנחיל את זיכרונותיהם לדורות הבאים.

במהלך השנים שיתפה הרבנית אביחיל את סיפור הצלתה מהשואה בכנסים ובמפגשים חינוכיים, והיוותה דמות מופת ציבורית בזכות עשייתה, מסירותה ונחישותה להעביר את לפיד הזיכרון והזהות לדור הצעיר.