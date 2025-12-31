שני צעירים ממזרח ירושלים, בני 17 ו-20, נעצרו לאחר שתועדו תולשים מזוזה מבניין מגורים בבני ברק ומשליכים אותה על הרצפה.

המעצר בוצע על ידי שוטרי יחידת השיטור העירוני של בני ברק בשיתוף פקחי העירייה.

האירוע נחשף בעקבות סרטון שהופץ ברשתות החברתיות, בו נראים השניים במהלך המעשה.

עם פרסום הסרטון פתחה משטרת בני ברק-רמת גן בחקירה, ובתוך זמן קצר הצליחו השוטרים ופקחי העירייה לאתר את החשודים.

השניים נעצרו והובאו לחקירה בתחנת המשטרה, בחשד לפגיעה ברגשות הציבור.

במסגרת החקירה נבדק האם מדובר באירוע בודד או בחלק ממגמה רחבה יותר של פגיעה בסמלים דתיים.