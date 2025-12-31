תיעוד התקיפה בתחנת המשטרה בכפר סבא באדיבות חוננו

ארגון חוננו הגיש היום (רביעי) תביעה אזרחית בסך 100,000 ש"ח נגד מאבטח ערבי, שהיה מעורב בתקיפת צעיר יהודי בתחנת המשטרה בכפר סבא.

התקיפה התרחשה לפני שלוש שנים, כאשר התובע הגיע לתחנה וביקש לערוך את חיפושו, אך נתקל ביחס מפלה מצד המאבטח. מאבטח תחנת המשטרה, שלפי הטענה פעל ממניע לאומני, נגח בפניו של הצעיר, שגרם לשבר בשן ולדימומים.

האירוע החל כאשר התובע פנה למאבטח לאחר שביקש ממנו לא להחזיק גז פלפל בתחנה. המאבטח השיב כי "אסור להיכנס עם זה", ובתגובה שאל התובע: "למה אתה עושה לי את זה, כי אני יהודי?" המאבטח השיב: "כן". לאחר מכן, המאבטח תקף את התובע בכך שנגח בפניו, מה שגרם לו לנזק פיזי.

עורך הדין חיים בלייכר מארגון חוננו, המייצג את התובע, טוען כי מדובר במעשה חמום מוח ומניע גזעני. התביעה, שהוגשה לאחר שהמאבטח הודה בתקיפה במסגרת הסדר מותנה, מבקשת להטיל על המאבטח פיצוי גבוה במטרה להרתיע פורעים אנטישמיים.

בלייכר הוסיף: "התקיפה הזו אינה רק מעשה של אלימות פיזית - מדובר במעשה של פורענות גזענית שדורש טיפול חמור. זהו תמרור אזהרה מפני פורעים אנטישמיים הפועלים ממניעים לאומניים".