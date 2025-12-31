יו"ר סיעת יהדות התורה, ח"כ אורי מקלב, פנה היום (רביעי) בשאילתה דחופה למערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה, על רקע שורת פריצות למכשירי הטלפון של בכירי שירות המדינה ונבחרי ציבור.

במהלך הדיון במליאת הכנסת שאל מקלב האם גובשו הנחיות חדשות לאור הפריצות, האם נבחרי הציבור מקבלים כלים להגנה, והאם קיים פיקוח על יישום ההוראות בשטח.

מקלב התריע מפני שאננות ממסדית ומתח ביקורת על הפער ברמת המיגון. לדבריו, בעוד שעל המחשבים הנייחים במשרדי הממשלה קיימות הנחיות אבטחה מחמירות, בגזרת המכשירים הניידים שוררת הפקרה מוחלטת.

"קיים נתק מדאיג בין רמת ההקפדה הגבוהה במשרד לבין המכשיר הנייד, שהפך לכלי העבודה המרכזי והרגיש ביותר של כל נבחר ציבור, אך נותר חשוף ללא הדרכה או הגנה מוסדרת", אמר.

מקלב הדגיש כי לאחר אירועי ה-7 באוקטובר, ישראל אינה יכולה להרשות לעצמה התנהלות המזמינה מחדל ידוע מראש, במיוחד כאשר מול בכירי הממשל עומדים לא האקרים חובבים אלא מעצמות זרות בעלות יכולות טכנולוגיות מתקדמות.

מקלב שיתף מניסיונו האישי כסגן שר במשרד ראש הממשלה וטען כי מעולם לא קיבל הנחיות ספציפיות לשימוש בטוח בטלפון הנייד. "אנחנו מתריעים מראש, הכתובת על הקיר וזהו דגל אדום", אמר, וקרא לשינוי תפיסתי מיידי.

סגן השר אלמוג כהן, שהשיב לשאילתה בשם משרד ראש הממשלה, הודה כי מדובר בנושא רגיש ביותר בעל השלכות ביטחוניות. כהן הזכיר את הפריצה למכשירו של נפתלי בנט, ממנו דלפו חומרים רגישים, ואישר כי ישנו צורך חיוני בבחינה מחודשת של נהלי האבטחה הדיגיטלית עבור מקבלי ההחלטות, תוך דגש על המכשירים הניידים.