יהודה לייב לזרוב, בחור ישיבה חסיד חב"ד שנפצע באורח קשה בפיגוע הדקירה בסידני שלפני כשבועיים וחצי, הצליח אתמול (שלישי) להתרומם על רגליו ולצעוד מספר דקות בבית החולים - לראשונה מאז התקיפה.

לזרוב, בן 20, עבר מאז הפיגוע שורה של ניתוחים קשים, חלקם מצילי חיים, לאחר שספג פציעות קשות בבטן וברגל.

הרב יוסף לזרוב, אביו ושליח הרבי באוניברסיטת טקסס, עדכן אתמול כי בנו הצליח לצעוד כשתי דקות בבית החולים.

"לייבל הלך בפעם הראשונה מאז מתקפת הטרור", כתב האב. "זה היה אימון שנמשך שתי דקות, אבל הוא אמר שזה הרגיש לו כאילו התאמן שעה בחדר כושר".

הרב לזרוב הוסיף: "אנחנו חווים ניסים מדי יום. התפילות, המצוות והאחדות שלכם הן התרומה שהוא זקוק לה". הוא ביקש מהקהל להמשיך ולהתפלל לרפואת בנו.

הפיגוע בסידני, שאירע לפני כשבועיים וחצי, היה אחד האירועים האנטישמיים החמורים ביותר באוסטרליה בשנים האחרונות, ועורר סערה ציבורית רחבה במדינה.