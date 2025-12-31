נציבות תלונות הציבור על שופטים פרסמה היום את סיכום החלטת הנציב, השופט בדימוס אשר קולה, בנוגע לתלונות שהוגשו נגד נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית.

התלונות, שהוגשו בעיקר על ידי ארגון "לביא" במועד ההתכנסות לדיון במועמדותו של השופט עמית לתפקיד נשיא, כללו טענות על מספר פרשות שונות בהן טוענים המגישים לפגמים בהתנהלותו.

בין התלונות שהוגשו היו טענות על הכרעת הדין לגבי "נבחרת הדירקטורים". קולה קבע כי התלונה בעניין מוצדקת - שכן עמית קיבל החלטה בעתירה נגד ביטול נבחרת הדירקטורים בעוד אחיו חבר בנבחרת.

בנוגע לפרשת ניגוד עניינים עם עו"ד מורן גור, במסגרתה נטען כי עמית יוצג על ידי משרד עו"ד רייסמן-גור בתביעה לפירוק שיתוף בנכס, אך במקביל דן בהליכים שבהם עו"ד גור יצג צדדים אחרים, נקבע כי "לא הייתה התנהלות לא תקינה מצד השופט".

עם זאת התלונה בדבר ניגוד עניינים בכך שהנשיא דן בענייני עיריית תל-אביב נדחתה אך הנציב העיר כי "גילוי נאות היה מונע את התלונה".

בנוגע לפרשת "אקרו נדל"ן", אף על פי שהשופט לא היה מודע לקשר בין החברות המעורבות, הנציב העיר כי תקלה הייתה נמנעת אם היה ממלא את רשימת המניעויות שלו כדין.

הנציב סיים את החלטתו באמירה לפיה "טוב ייעשה אם במציאות הנוכחית נפנים כולנו את הצורך בהגברת אמון הציבור במערכת השפיטה, גם אם הדבר מצריך התחשבות יתר בנראות הציבורית ובניקיון הדעת".

השופט עמית ניסה להפחית בגודל האירוע וציין כי "הנציב דחה את כל התלונות שהוגשו. מתוך עשרות תלונות שהוגשו, נמצאה אחת בלבד מוצדקת. הנשיא מכבד את קביעת הנציב וייקח את הדברים לתשומת ליבו. נציב תלונות הציבור לא קבע שיש לנקוט בצעדים נוספים כלשהם בעניין זה, ובכך למעשה מוצתה הבדיקה בנושא".

שר המשפטים יריב לוין קרא לנשיא בית המשפט העליון להתפטר. "לא ייתכן מצב שבבית המשפט העליון יישב שופט שנציב תלונות הציבור על שופטים קבע כי תלונה שהוגשה בעניינו, לפיה הוא פעל בניגוד עניינים, הינה מוצדקת. על השופט יצחק עמית להתפטר באופן מיידי".