הכנסת צפויה לאשר הערב בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק המסדירה מחדש את סמכות הרמטכ"ל להעניק רכיב פנסיה מוגדל לפורשי צה"ל.

ח"כ עמית הלוי (הליכוד) הביע התנגדות חריפה להצעה בראיון לערוץ 7. לדבריו, "לצערי הרב הכנסת תשתף פעולה עם חוק מושחת. המשמעות של זה היא להלבין עשרות מיליארדים שנלקחו באופן עברייני למשך שנים. אני מדבר על הרמטכ"לים, הבכירים וראשי אכ"א לדורותיהם, שפשוט שדדו את הקופה הציבורית לאורך שנים".

הלוי טען כי החוק המוצע יוביל לפגיעה ישירה בביטחון הלאומי: "אנחנו מדברים על 48.6 מיליארד ש"ח שחסרים ללוחמים. היום לוחמים בלי קסדות, בלי אפודים. הכסף הזה נדרש כמו אוויר לנשימה, ולקחת אותו לטובת הגדלות לא חוקיות - זה בלתי מתקבל על הדעת".

הוא הדגיש כי התנגדותו נובעת מדאגה אמיתית לחיילים ולמשרתי הקבע: "באו לפה עשרות קצינים, עשו עצומה ציבורית. הכסף הזה דרוש להם למשכורות. אנשים בורחים מצה"ל שנים - כי תנאי השירות נמוכים".

ח"כ הלוי אף תקף את תפקוד האופוזיציה בנושא, "יש באופוזיציה אנשים שנהנים מזה באופן אישי. העובדה שהם משתתפים בהצבעות האלו - בלתי מתקבלת על הדעת".

הוא האשים את צה"ל, ובפרט את בכיריו, בהסתרת מידע מהציבור ונבחרי הציבור: "איך כל הפרשייה הזאת התפוצצה? כי מבקר המדינה עלה על זה במקרה. צה"ל לא נתן לחשב הכללי גישה למידע. אם החוק הזה יעבור, בכירי צה"ל ידעו שהם יכולים גם לקחת כסף שלא כחוק, גם להסתיר אותו - וגם להפוך את זה לחוק בכנסת ישראל".

לקראת סיום הראיון, התייחס ח"כ הלוי גם למאבקו לקידום חוק העתיקות, ואמר כי מדובר בקרב על הזהות והמורשת: "המלחמה היא על הזהות. הקרב על שמירת האוצרות ההיסטוריים שלנו הוא קריטי, במיוחד מול אויב שמוחק כל קול אחר. החוק הזה יאפשר להגן על אוצרות ההיסטוריה והמורשת שלנו - זו החובה שלנו".