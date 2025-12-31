אירוע חריג התרחש במהלך מופע וותיק של 'אינדיאנה ג'ונס' בפארק דיסני-וורלד בפלורידה. במהלך סצנה בה אמור להתגלגל כדור ענק במשקל 180 ק"ג לעבר השחקן, הכדור התנתק ממקומו והחל להתגלגל לעבר קהל הצופים, בהם ילדים רבים.

אחד העובדים במקום זיהה את הבעיה באופן מיידי ופעל בתושייה רבה כדי להגן על הקהל. הוא עמד מול הכדור, חסם את דרכו והגן בגופו על הנוכחים. כתוצאה מהפגיעה, הוטח העובד אל הרצפה ונפגע בראשו.

חבריו לצוות מיהרו לעזור לו. הוא טופל במקום ופונה לבית החולים.

בתיעוד האירוע ניתן לשמוע חלק מהקהל תוהה אם מדובר בחלק מההצגה. "רגע, זה אמיתי?", נשמע הצופה אומר.

האירוע גרם לתגובה מיידית מצד הנהלת האולפנים, אשר בירכה על תושיית העובד והצהירה כי האירוע נמצא בחקירה.