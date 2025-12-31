המחווה של ח"כ חילי טרופר - בשפת הסימנים ערוץ הכנסת

במליאת הכנסת אושרה היום (רביעי) בקריאה טרומית הצעת חוק להכרה בשפת הסימנים הישראלית. בכך מצטרפת ישראל ל-81 מדינות שכבר הכירו בשפת הסימנים הלאומית במדינתן.

הצעת החוק, בהובלת ח"כ חילי טרופר, נועדה לשנות את התפיסה של חירשות - ממוגבלות אישית לטראומה, להכרה בחירשות כחלק מהמגוון האנושי במדינת ישראל.

לפי הצעת החוק, שפת הסימנים תוכל להתפתח ולגוון את אוצר המילים שלה בתחומים שונים, כולל מחקר ורפואה, ובמקביל לשמור על השפה כנכס תרבותי לאומי.

במהלך נאומו במליאת הכנסת, ציין טרופר: "היכולת של האדם לקבוע את אורחות חייו ולא לפעול על פי ציווי ביולוגי היא ביטוי לתפיסה אנושית עמוקה. שפת הסימנים היא שפה חזותית ולא שפה מדוברת, אך היא שפה לכל דבר. הצעת החוק שקדמנו עברה היום היא תחנה חשובה במסע להכרה בקהילת החירשים בישראל ובשפת הסימנים".

בסיום נאומו, סימן ח"כ טרופר את המשפט "בחברה שלנו יש מקום שווה לכולם" בשפת הסימנים וחתם את נאומו בהדגשת הזכות לחיים שוויוניים לכלל האזרחים.