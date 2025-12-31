שחקנים, יוצרים ואנשי קולנוע רבים השתתפו בטקס פרסי הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. האירוע נערך בצל הפגנות של אנשי שמאל שמחו נגד קיום הטקס, שנועד ליצור אלטרנטיבה לטקסי פרסי אופיר.

השחקן גולן אזואלי אמר לערוץ 7 כי מדובר בערב חשוב. "מותר לנו לעשות ערב ולתת פרסים לסרטים שהם לא נגד עם ישראל".

המפיק עופר נעים הוסיף: "אני לא חושב שזה אירוע פוליטי. אם זה היה אירוע פוליטי אז גם הטקס השני הוא פוליטי. אותי לא מעניינת פוליטיקה, אני שייך לעולם הקולנוע ואני בא ליהנות".

השחקן אורי גבריאל התייחס להפגנות מחוץ לטקס ואמר: "אפשר לעשות הפגנות. קצת לא נעים לצעוק בושה לאנשים שבכל זאת הזדקנו בתוך התעשייה הזאת. קצת כבוד לא היה מזיק. אין שום סיבה לדעתי למחאה הזאת כי תמיד אפשר לדבר ואם יש בעיות אפשר להסדיר אותם. בסופו של דבר הקולנוע הישראלי חזק מהכול והוא ימשיך לשגשג".

יניב שלום, תסריטאי ומפיק הדגיש "ההפגנות האלה מיותרות לחלוטין. הם למעשה סותמות פיות ולא נותנות שום חופש ביטוי. היה מאוד קשה להיכנס לפה, הייתה אווירה קשה ולא נעימה". במאית הסרט 'מצפה לו', אפרת ליבי הוסיפה: "כמובן שתמיד יש פוליטיקה אבל כיף לעבוד ביחד בתעשייה שכזו. מבחינתי זו שליחות אדירה להביא את הציבור שלנו למסך".

היוצרת מיי קרביץ הוסיפה "לי זה מפריע שיוצרים ישראלים מוציאים את דיבת ישראל בעולם, את דיבת חיילי צה"ל בעולם ונותנים לגיטימציה לאנטישמיות ולפגיעה ביהודים בישראל ומחוץ לישראל. אני בעד שלא לתת מראש תקציבים למי שמתכוון להוציא את דיבת ישראל וחיילי צה"ל בעולם".

לדבריה, "לא מגיע להם תקציבים ממשלתיים ואם זה כל כך דחוף להם, יש מספיק קרנות אנטישמיות שיממנו את זה. יש הרבה אנשים מדהימים שנמצאים בארון כי הם יודעים שאם יאמרו את עמדתם בריש גלי הם יהיו מנודים. אנחנו נעשה שינוי, ונגמרה התקופה שהתעשייה נשלטת ביד רמה על ידי השמאל".

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, שנכח באירוע ציין כי "רוב עם ישראל רוצים תרבות ישראלית, וזה לא משנה אם זה שמאל או ימין, בין אם זה בשומרון ובין אם זה בתל אביב".

שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, סיכם: "מדובר פה בטקס מאוד מקצועי וענייני לטובת הקולנוע בישראל, שלא מנסה לתפוס צד פוליטי. אפשר לעשות טקסים, אבל צריך לדעת מה אנחנו ממנים. אני אמון על כספי המיסים, ואני חושב שזה לגיטימי שאת המימון הציבורי ניקח למקומות אובייקטיביים, ממלכתיים שכלל הציבור בעם ישראל יכול ליהנות מהם, ולא רק צד אחד במפה הפוליטית.

אני לא רוצה לממן את התוכן נגד חיילי צה"ל. זאת זכות לגיטימית שלי כשר בממשלה כמי שאמון על עולם התרבות. אני חושב שאפשר לעשות תוכן על חיילי צה"ל, לצערי הרב ולדאבוני, אבל לא על חשבון משלם המיסים".