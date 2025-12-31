שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר היום (רביעי) באוגדת יהודה ושומרון והדגיש כי הפעילות במחנות הטרור ג'נין, טולכרם ונור א-שמס בשנה האחרונה הייתה אפקטיבית והביאה לירידה דרמטית של למעלה מ-80% בהיקף פעילות הטרור ביו"ש.

הוא ציין כי יש ללמוד ממנה, לבחון הרחבה של המודל למחנות נוספים - ולפעול בנחישות ובאופן מתמשך.

עוד הדגיש השר כי כפי שצה"ל פועל בלבנון, בסוריה ובעזה - כך גם ביהודה ושומרון: צה"ל יישאר בשטח ויהווה חיץ ברור בין האוכלוסייה לבין גורמי הטרור, כדי למנוע את התעצמותם ולסכל פיגועים.

שר הביטחון הנחה להמשיך ולקדם במהירות האפשרית את התוכנית להעתקת מחנות צה"ל לצפון השומרון, ואמר כי "מדובר בתיקון היסטורי בעל חשיבות ביטחונית והתיישבותית כאחד, וכי החזרה לצפון השומרון מחזקת את האחיזה הביטחונית ואת היציבות באזור".

שר הביטחון סיכם והנחה את המפקדים "להיערך למתן מענה לתקיפה אפשרית של יישובים ביו"ש וקו התפר בסגנון ה-7 באוקטובר".

הביקור התקיים יחד יחד עם סגן הרמטכ"ל אלוף תמיר ידעי, מפקד פיקוד מרכז אלוף אבי בלוט, מפקד אוגדת איו"ש תא"ל קובי הלר ומפקד מג"ב איו"ש.