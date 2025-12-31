באוסטרליה מקבלים את השנה האזרחית, עם מחווה לנרצחי הטבח בחוף בונדי בחנוכה.

מאות אלפי אנשים הגיעו לנמל סידני ועמדו דקת דומיה, כאשר חלקם משתמשים בטלפונים הניידים שלהם על מנת להאיר את החשיכה, כסמל לאור חג החנוכה.

על הגשר בנמל, עליו עמדו סאג'יד אכרם ובנו נאוויד, שביצעו את הפיגוע שגבה את חייהם של 15 בני אדם, הוצג סמל ענק של חנוכייה, לצד המילים "שלום" וכן "אחדות", לזכר נרצחי הטבח.

אלפי שוטרים התפרסו באזור על מנת לאבטח את החוגגים ולמנוע ניסיונות פיגוע נוספים. בשידורי הטלוויזיה באוסטרליה ניתן היה לראות שוטרים עם כלי נשק ארוכים מסיירים בין החוגגים.

ראש ממשלת ניו סאות' ויילס, כריס מינס, אמר לקראת אירועי השנה האזרחית החדשה שהתקיימו בצל אבטחת ענק, כי "חלק מהאנשים עלולים למצוא את המראה הזה כעימות, כאשר המשטרה נושאת כלי נשק שלא ראיתם קודם לכן. אבל אני לא מתנצל על כך. אנחנו רוצים שאנשים יהיו בטוחים בקהילה שלנו".

הוא גם קרא לתושבי סידני "לא לאפשר לאירוע הטרור הנורא בבונדי לשנות את אופן חייהם", וקרא לתושבים המקומיים "להראות התנגדות ולחגוג את השנה החדשה".

בקהילה היהודית באוסטרליה דורשים הקמת ועדת חקירה ממלכתית לחקר הטבח, בעוד ראש הממשלה האוסטרלי, אנתוני אלבניזי, אמר כי הוא יקים ועדת חקירה של שתכלול את השירותים הביטחוניים והמודיעיניים, על מנת להבין מה הוביל לטבח.