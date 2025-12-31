מטה המשפחות להחזרת החטופים הודיע היום (רביעי) על סיום פעולתו לאחר יותר משנתיים של עבודה.

במטה ציינו כי הוא הוקם בתוך פחות מ-24 שעות לאחר המתקפה הרצחנית ב-7 באוקטובר במטרה להחזיר את כל 255 החטופים והחטופות הביתה.

"במהלך הזמן הזה פעלו אלפי מתנדבים, אנשי מקצוע ומשפחות יחד כדי להיאבק למען החזרת יקיריהם", ציינו במטה.

במסגרת ההודעה, צוין כי צוות ייעודי ומצומצם ימשיך ללוות את משפחתו של החטוף האחרון, רס"ר רן (רני) גואילי. בהודעת המטה נאמר כי "המשימה שלנו לא תושלם והלב לא יוכל להירפא עד שרני יוחזר לקבורה בישראל".