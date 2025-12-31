בג"ץ הוציא צו ביניים שהקפיא את העברת הכספים הקואליציוניים למוסדות החינוך החרדיים שאינם בפיקוח, בתגובה לעתיד סיעת יש עתיד.

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני הגיב בזעם וטען כי "בית המשפט הכריז מלחמה על הציבור החרדי ועל המוסדות התורניים".

לדבריו "בג"ץ ביקש תגובה בתוך כמה שעות, דבר שלא מקובל גם בבית המשפט והתקציבים שעברו כחוק, על פי הנוהל המקובל ועל פי האישורים הנדרשים - נפסלו באבחת חרב תוך חצי יממה".

"הרשעות של השופטים לפגוע בלחמם של עובדי ההוראה והפגיעה במערכת כולה לא תסולח להם, וגם העותרים הרשעים לא ינוכו. מתברר שאין דמוקרטיה במדינת ישראל והשופטים מקבלים החלטה לפי ראות עיניהם ולפי השקפת עולמם ואין קשר לנושאים עצמם או להחלטות המקצועיות שהתקבלו בממשלה ובכנסת. נעשה הכל על מנת להחזיר את המצב לקדמותו", דברי גפני.

יו"ר יהדות התורה, ח"כ יצחק גולדקנופף, הדגיש כי "החלטת בג"ץ היא תוספת דלק בעירה לשיח השנאה שמוביל יאיר לפיד. מדובר בפגיעה ישירה בילדים חרדים על לא עוול בכפם, והמשך לאפליה התקציבית שנועדה למנוע זכויות בסיסיות מהמגזר החרדי. לא נשתוק מול החרפה הזו ולא נשלים עם הפיכת מאות אלפי תלמידים לבני ערובה של עתירות מופרכות לצרכי תעמולה".

הוא הוסיף כי "מצופה מנשיא העליון שרק היום נמצאה תלונה חמורה מוצדקת נגדו, לאמץ את דברי נציב הקבילות ולפעול למיתון השיח והגדלת האמון במערכת המשפט. ההחלטה של בג"ץ היא המשך הרחבת השסע והגדלת חוסר האמון במערכת המשפט. נמשיך להיאבק בכל הכלים כדי להבטיח שוויון לכל ילד בישראל".

יו"ר ש"ס אריה דרעי שוחח הערב עם ראש הממשלה נתניהו, השוהה בארה"ב, והביע מחאה חריפה על החלטת בג"ץ. ממפלגת ש"ס נמסר: "בג"ץ משתולל כמו נהג פרוע בכביש סואן ודורס את הציבור החרדי באופן אכזרי וחסר תקדים. החל מגזילת פת הלחם של ילדים רכים ועד לפגיעה בלימוד התורה וחינוכם של עשרות אלפי תלמידים. אין שופטים בירושלים אלא חבורת פירומנים מסוכנת, שבמאבקה הנואש להציל את שליטתה מתפוררת, בחרה לחטוף את הציבור החרדי כבני ערובה.

אנו פונים ליהודי העולם להקים קול זעקה נגד ההתעמרות האנטישמית הזו. הציבור החרדי יעמוד איתן כחומה בצורה מול ההחלטות המרושעות הללו", לשון תגובת ש"ס.

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ חנוך מילביצקי, אמר בתגובה להחלטה: "לא מפתיע שבת טיפוחיו של השופט עמית מקפיאה כספים שהועברו כדין למוסדות חרדים. בג"ץ חומס לעצמו עוד ועוד סמכויות. לצערי הרב, בינתיים, הוא משחק מול מגרש ריק. זה לא ייפסק עד שלא נחליט שאנחנו מתקוממים נגד העריצות המשפטית הזו. אנחנו כבר באיחור גדול".

לעומתם ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב בסיפוק להחלטה. "בג"ץ הוציא צו ביניים נגד העברות הכספים מסיבה אחת: הן לא חוקיות. גם החרדים לא משוחררים מחוקי המדינה. מי שרוצה לקבל תקציבים, ייצטרך ללמד ליב"ה ולקבל על עצמו פיקוח הולם. לא תיקחו את הכסף של משרתי המילואים ומשלמי המיסים, ותשתמשו בו כדי להטיף נגד גיוס ולמנוע מצעירים חרדים את ההזדמנות לקבל ארגז כלים לשוק העבודה. המפלגות החרדיות שכנעו את עצמן שהן מעל לחוק - הן לא, ויש עתיד תוודא שהן לא".