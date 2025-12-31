הרמטכ"ל אייל זמיר קיים היום (רביעי) סיור בדרום רצועת עזה יחד עם מפקד פיקוד הדרום אלוף יניב עשור ומפקד אוגדת עזה תת-אלוף ברק חירם.

במהלך הביקור, שוחח הרמטכ"ל עם הלוחמים בשטח והביע את הערכתו על פעולתם ההתקפית נגד חמאס.

הרמטכ"ל ציין כי בשנת 2025 צה"ל השיג הישגים חסרי תקדים, בראשם פגיעה קשה בארגון חמאס והסרת האיום שהיה לע אזרחי מדינת ישראל בשבעה באוקטובר. יחד עם הישגים אלו, הרמטכ"ל הדגיש את המשך המאמץ להשיב את החטוף האחרון, רס"ר רן (רני) גואילי ז"ל, לקבורה בישראל.

בנוגע לשנה הקרובה, הרמטכ"ל ציין כי שנת 2026 תהיה שנה מכרעת בעיצוב המציאות הביטחונית של ישראל, והוסיף כי צה"ל ימשיך לפעול בצורה התקפית, תוך דגש על התמודדות עם האיומים בשטח ובחיזוק תכניות רב-שנתיות לאסטרטגיה המבצעית.

"שנת 2026 תהיה שנה מכרעת בעיצוב המציאות הביטחונית של מדינת ישראל. הנחישות שלנו לפרז את חמאס מנשקו היא מלאה. לא נאפשר לארגון הטרור חמאס לבנות את כוחו מחדש ולאיים עלינו. אנחנו נמצאים על הקו הצהוב, שולטים בקו השטחים השולטים ברצועת עזה - זהו גבול בטחוני חדש. הקו הצהוב הוא קו מגע הגנתי משופר ובסיס יציאה מהיר להתקפה. נפעל וננצל הזדמנויות להחליש את החמאס - על הכוחות להיות בכוננות ומוכנות לתפניות", דברי זמיר.