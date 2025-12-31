ועדת הכספים אישרה הגדלה משמעותית של תקציב ישיבות ההסדר, שיעמוד על 50 מיליון שקלים על פי החלטה של משרדי האוצר והביטחון.

מדובר בעלייה של כ-50% מהתקציב שניתן בשנים האחרונות, והיא יוצאת אל הפועל כחלק ממדיניות שר האוצר סמוטריץ' לתמיכה במפעל ישיבות ההסדר שאלפי תלמידיו צברו מאות ימי מילואים לאורך המלחמה ורבים מתלמידיו ובוגריו נפלו ונפצעו לאורך המלחמה ונלחמים גם בימים אלו בכלל הגזרות השונות.

רמ"ט איגוד ישיבות ההסדר אורי פינסקי הגיב: "בשם ראשי ישיבות ההסדר, מנהלים ורבנים ועשרות אלפי תלמידים ובוגרים, אני מבקש להודות מעומק הלב לשותפנו היקר השר בצלאל סמוטריץ' ולצוותו על ההובלה הנחושה בהגדלת התקציב לישיבות ההסדר.

התוספת הזו היא לא רק תקציב ודלק לישיבות, אלא בראש ובראשונה הבעת אמון והכרה בחשיבות הסגולית של מפעל ישיבות ההסדר, המחבר בין ערכי התורה לשדה הקרב, בין החיל והרוח. תלמידי ישיבות ההסדר מוכיחים פעם אחר פעם את מחויבותם לתורה ומתוך כך גם למדינה ונכונותם להילחם עליה ולשלם את המחירים היקרים מכל למענה", הוסיף פינסקי.

לדבריו "לאורך מלחמת התקומה, הציבור הישראלי נוכח לראות עד כמה ישיבות ההסדר הן חלק בלתי נפרד מהחוסן הלאומי וביטחון ישראל. אני נרגש לראות שהמסר של אחדות ושותפות עבר את כל המחלוקות, ושהתמיכה בישיבות מגיעה מכל קצוות החברה הישראלית בקונצנזוס מלא".

השר סמוטריץ' הדגיש כי "עולם התורה הציוני דתי הוא אבן הראשה של מדינת ישראל. בני ישיבות ההסדר המשלבים ספרא וסייפא ולצד שקידתם בתורה מובילים את המלחמה בשנתיים האחרונות באמונה, בנחישות ובמסירות אין קץ. מדינת ישראל מצדיעה לישיבות ההסדר ולתלמידיהן ומבטאת זאת בסדרי העדיפויות התקציביים שלה".