ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש בפלורידה עם ראשי קהילת האוונגליסטים. הוא פתח את דבריו באזכור לשיתוף הפעולה עם ציונים נוצרים, שעמד מאחורי הקמת מדינת ישראל במאה ה-19, ושיבח את הקשר העמוק וההיסטורי בין הציונות היהודית לציונות הנוצרית.

"הציונות הנוצרית היא זו שאפשרה את הצלחתה של הציונות היהודית", אמר נתניהו, תוך שהוא מציין את התרומה המכרעת של האוונגליסטים האמריקאיים למאבק הציוני.

בהמשך, נתניהו התייחס למלחמה ואמר כי היא לא מסתיימת בשדה הקרב, אלא במאבק על "הלבבות והמוחות של הדור הצעיר במערב".

לדבריו, זו לא רק מלחמתה של ישראל אלא גם מלחמה משותפת של היהדות והנצרות, במיוחד בארה"ב, שמאבקה במאמצי ההתפשטות האיסלאמית הקיצונית בכל הזירות גובר.

נתניהו הצהיר כי ישראל תמשיך להוביל במאבק נגד הטרור ולקדם את שיתוף הפעולה הגלובלי עם מדינות שתומכות בקהילות נוצריות תחת איום. הוא ציין את תמיכת ישראל בקהילות נוצריות במזרח התיכון, ובייחוד את המאמצים לשמור עליהם בסוריה ובלבנון.