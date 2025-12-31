מפכ"ל המשטרה דני לוי נפגש הערב (רביעי) עם ראש אגף החקירות והמודיעין, ניצב בועז בלט, והורה לו לבצע השלמות חקירה בתיק החקירה של הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, יפעת תומר-ירושלמי, בפרשת ההדלפה משדה תימן, כך פורסם בחדשות 13.

ההנחיה ניתנה במהלך פגישה שקיימו השניים, במהלכה הציג ראש אגף החקירות בפני המפכ"ל את ממצאי החקירה שנאספו עד כה.

לפי הנחיית המפכ"ל, פעולות ההשלמה בתיק צפויות להתבצע בטווח הזמן הקרוב.

מהמשטרה נמסר בתגובה כי ברגע שהחקירה תושלם, יעדכן ראש אגף החקירות את כל הגורמים הרלוונטיים בצורה רשמית ומסודרת.