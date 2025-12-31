לקראת ליל ה-31 בדצמבר, סקר שנערך בקרב פאנל מייצג של הציבור היהודי בישראל עבור ערוץ משב, מבית ארגון רבני צהר, מציג את עומק הפער התרבותי בישראל סביב שאלת חגיגות השנה האזרחית.

מהסקר עולה כי הציבור הדתי והחרדי מציג עמדה נחרצת: למעלה מ-90% מהנשאלים במגזרים אלו הצהירו כי אין להם כל כוונה לחגוג את השנה האזרחית החדשה. מנגד, בקרב הציבור החילוני, 66% הצהירו כי הם מתכוונים לחגוג או שטרם החליטו.

בסיכום כלל הנשאלים בציבור היהודי, רוב של 53% הצהירו בבירור כי לא יחגגו, לעומת 33% שמתכננים לציין את המועד.

יו"ר ארגון רבני צהר, הרב דוד סתיו, התייחס לנתונים ועורר נקודה למחשבה על הזהות הישראלית: "השאלה היא האם לוח השנה שמעצב את חיי הוא הלוח הלועזי או הלוח היהודי. כולנו מקבלים משכורות לפי החודש הלועזי, ואנחנו לא מתעלמים מזה שלשנה האזרחית יש משמעות פרקטית, אבל השאלה היא האם היא מרכיב בזהות שלנו?".

הרב סתיו שיתף בסיפור על עולה מברית המועצות שסיפר כי הקשר היחיד שלו ליהדות היה "דמי חנוכה" שקיבל מסבו, והוסיף: "לפעמים המאפיינים התרבותיים, במיוחד בחברה שאינה דתית, הם אלו שמעצבים את הזהות".