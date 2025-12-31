פרטים חדשים על פרשת "קטארגייט": ישראל איינהורן ביקש מאלי פלדשטיין למחוק שיחות ביניהם בנוגע לפרשה, כך פרסם אבישי גרינצייג ב-i24NEWS.

על פי הדיווח, בספטמבר שלח איינהורן לפלדשטיין הודעה בה הוא ביקש ממנו למחוק את ההודעות ביניהם.

המשטרה ביצעה חיקור דין בסרביה לאיינהורן, החשוד במסירת ידיעה סודית, מגע עם סוכן חוץ, שוחד ועבירות נוספות. בחיקור התבקש להציג את ההתכתבויות שלו עם אוריך, אך הוא טען שכל ההודעות נמחקות אוטומטית.

החוקר נצ"מ מומי משולם שאל: "אני רוצה לשאול אותך משהו, להציג לנו מחר תכתובות מהפלאפון שלך עם יונתן אוריך. אוקיי? מאפריל 24 ועד היום. האם אתה תסכים להציג?". איינהורן השיב כי "זה בלתי אפשרי, הדיפולט בוואטסאפ שלי נמחק. ככה כל השיחות שלי. למעט עם אמא שלי או אשתי".

אלא ששנה לפני כן איינהורן כתב לפלדשטיין: "אתה עם החסיד (אוריך)?", פלדשטיין השיב: "לא". איינהורן ביקש: "תמחק את הצ'אט", ופלדשטיין לא עשה זאת אך כן הפעיל הגדרה בצ'אט כך שההודעות נמחקות אחרי 24 שעות.