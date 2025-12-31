ההתפרעויות במהלך הסיור של ח"כ צבי סוכות צילום: דוברות

במהלך סיור של ח"כ צבי סוכות בכפר נעלין, במסגרת מאבקו לטיפול בשריפות הפסולת ובזיהום האוויר החריף שפוגע בתושבי שוהם והסביבה, נרשמו מהומות והפרות סדר מצד פלסטינים תושבי הכפר.

הפורעים השליכו סלעים לעבר רכבו של ח"כ סוכות, שהמשיך בנסיעה תוך שיתוף פעולה עם כוחות צה"ל במטרה להיאבק בשריפות הבלתי חוקיות באזור.

במהלך הסיור, ח"כ סוכות, בליווי ראש מועצת שוהם דפנה רבינוביץ, עמד מקרוב על עבודת כוחות האכיפה והכיבוי, ובחן את יישום ההנחיות שניתנו בדיוני הכנסת. הוא דרש המשך אכיפה צמודה וממוקדת, ולאור ההתפתחות בשטח - הצהיר כי המאבק בזיהום האוויר לא יפסק עד למיגור הבעיה.

האירועים האלימים בנעלין, שבהם תושבי הכפר ניסו להפריע לסיור, כללו הצתות בכוונה ליצור חומת אש ולהשפיע על המשך הסיור.

לאחר סיום הסיור, ח"כ סוכות הדגיש כי הצעד שנעשה מהווה רק את תחילת הדרך, והזכיר כי זיהום האוויר באזור היה ממושך מאוד וגרם לפגיעות בריאותיות משמעותיות לתושבים. "אנחנו נחושים להילחם בטרור הסביבתי הזה", אמר ח"כ סוכות.

הוא גם ציין כי ישנה שיתוף פעולה עם משרד הביטחון וגורמי הכיבוי, על מנת להתמודד עם השריפות באופן שורשי ולטפל בפסולת באופן מיידי. "הזיהום לא ייפתר רק באמצעות אכיפה - מדובר במאמץ רחב שכולל גם פעולות מניעה למנוע הצתות נוספות".

ראש מועצת שוהם, דפנה רבינוביץ, הוסיפה כי יש צורך בהיערכות גדולה יותר כדי להתמודד עם זיהום האוויר, בעיקר לאור היקף הפסולת בנעלין. "ההתקדמות בעבודה היא טובה, אך שטחו הגדול של אתר הפסולת מחייב פעולה מקיפה וכוללת כדי לשמור על בריאות התושבים".