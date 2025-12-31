צרפת הולכת בעקבות אוסטרליה, ואוסרת על צעירים מתח, לגיל 15 להתחבר לרשתות החברתיות.

על פי חוק חדש אותו מתכוונת ממשלת צרפת להעביר בשבועות הקרובים, החל מתחילת שנת הלימודים הבאה בחודש ספטמבר 2026, לא יוכלו צעירים מתחת לגיל 15 לפתוח חשבון ברשתות החברתיות. החוק כולל את איסור השימוש לצעירים מתחת לגיל 15 בפייסבוק, סנאפצ'ט, טיקטוק ויוטיוב.

חוק נוסף אותו מתכוונת ממשלת צרפת להעביר יאסור על שימוש בטלפונים ניידים בתחומי בתי הספר התיכוניים.

כיום נאסר על תלמידי בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים להשתמש בטלפונים ניידים בתחומי בתי הספר, וכעת יורחב החוק גם לבתי הספר התיכוניים. בכך מצטרפת צרפת לאוסטרליה, המדינה הראשונה שאסרה על צעירים מתחת לגיל 16 להתחבר לרשתות החברתיות.

העיתון הצרפתי "לה מונד" דיווח כי הצעת החוק מפרטת את "הסיכונים של שימוש מופרז במסכים על ידי בני נוער, כולל סכנות של חשיפה לתוכן לא הולם במדיה חברתית, בריונות מקוונת ודפוסי שינה משתנים".

הצעת החוק גם קובעת את "הצורך להגן על הדורות הבאים מפני סכנות המאיימות על יכולתם לשגשג ולחיות יחד בחברה עם ערכים משותפים.

מדינות נוספות בעולם מתכוונות להעביר בקרוב חוק דומה, שיאסור על ילדים מתחת לגיל 15 לפתוח חשבון ברשתות החברתיות, בין היתר מדובר בדנמרק, נורבגיה, מלזיה ועוד.