שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מעדכן הערב (רביעי) כי המחיר המפוקח של החלב לצרכן לא יתייקר, למרות שמשרד החקלאות סירב לעדכן אותו.

"בלי שום קשר לרפורמת החלב, מחיר המטרה בענף החלב אמור היה לרדת החל מהלילה בחצות. סירוב משרד החקלאות להידבר ולכנס את הוועדה המשותפת לו ולמשרד האוצר לצורך עדכון המחיר מונע את ההוזלה לצרכנים וגורם עוול גדול לאזרחי ישראל. בשל כך, ממחר אין בשוק "מחיר מטרה". הניסיון לטלטל את שוק החלב, תוך פגיעה קשה הן בציבור והן ברפתנים, כדי לבלום את הרפורמה לא יצליח. וועדת המחירים באוצר הקובעת את המחיר המפוקח לא תיגרר לספין - והיא לא תייקר את המחיר לצרכן", אמר סמוטריץ'

הוא הוסיף "עם השלמת רפורמת החלב בכנסת, המחיר לצרכן ירד. אני נחוש לבצע את זה".

לפי עמדת משרד האוצר מחיר המטרה צריך להיות נמוך ממחירו כיום, ובאוצר תיכננו כי ממחר, ה-1 בינואר, ועדת המחירים המשותפת תורה על הורדת מחיר המטרה וכך היו אמורים לרדת בהתאמה המחירים לצרכנים.

באוצר תוקפים את סירוב משרד החקלאות לכנס את הועדה המשותפת כדי להוזיל את מחיר המטרה ואומרים כי "קביעת מחיר מטרה לחלב חייבת להתבסס על מדדים אובייקטיביים, שקופים ועדכניים, שיתאימו למצב התפעולי בשוק החלב, ולא על מנגנונים מיושנים ומוטים שמנציחים חוסר יעילות".