בשנת 2025 נרשמה ירידה חדה במספר הנרצחים בפיגועים ביהודה ושומרון, עם 20 בני אדם שנרצחו, לעומת 34 אשתקד ו-41 בשנת 2023.

ירידה זו מגיעה לאחר שנה של אכיפה מוגברת, הכוללת השתלטות של צה"ל על מחנות הפליטים בצפון השומרון ופגיעות משמעותיות בגדודי הטרור.

בכאן חדשות פורסם כי הפיגועים השנה היו בעיקר באמצעות סכינים ודריסות, בעוד שמיעוטם בוצע באמצעות נשק חם. כוחות הביטחון ציינו כי אחד הגורמים המשמעותיים לירידה בהיקף הפיגועים הוא המאמץ המוצלח להשיב את הביטחון לאזור. לפני שנה היו כ-200 מבוקשים במחנות הפליטים ביהודה ושומרון, ואילו כיום מדובר בעשרות בודדות בלבד.

שיפור נוסף במצב ביטחוני באזור היה חופש הפעולה המלא שניתן לכוחות הביטחון בשטחי אוגדת איו"ש, דבר שמאפשר להם לפעול ביעילות רבה יותר בשמירה על סדר וביטחון.