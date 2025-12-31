מכבי חיפה היא הקבוצה היחידה ללא הפסד חוץ העונה בליגת העל בכדורגל. 6 תוצאות תיקו ושני ניצחונות זהו מאזנה של הקבוצה מחיפה במשחקי החוץ העונה במסגרת ליגת העל, ואחרי משחק חוץ נוסף הערב (רביעי) המאזן הנהדר נמשך.

היה זה כאשר חיפה התארחה במקום בו ניצחה בכל שלושת ביקוריה האחרונים, אצטדיון הי"א שבאשדוד, כשהתארחה במסגרת מחזור אמצע השבוע, מחזור מספר 16 של ליגת העל בכדורגל.

חיפה לא התקשתה במיוחד מול הקבוצה מעיר הנמל, כאשר להפסקת המחצית ירדה ביתרון בן שני שערים, משערי בכורה של סילבה קאני ואגבה במדי חיפה העונה בליגה.

גם הפסקת המחצית לא עצרה את החיפאים כשגורה כבש את שערו השני ברציפות בליגה בדקה ה-58 ודולב חזיזה נעץ את המסמר האחרון עם שער בדקה ה-79.

זה נגמר עם תבוסה של מכבי חיפה שהציגה משחק כדורגל נהדר ולפרקים הזכירה את חיפה של עונות האליפות עם ברק בכר על הקווים. מכבי חיפה כבר במקום הרביעי בטבלת ליגת העל בכדורגל, האם היא תצליח לחזור בזמן למאבק האליפות?

מי שעוד עשתה צעד משמעותי בדרך לחלק העליון של הטבלה היא העולה החדשה הפועל פתח תקווה, שגברה בחוץ בתוצאה 2:0 על מכבי נתניה, דבר שלא עשתה מאז מרץ 2006.