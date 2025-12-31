בכדי להיזכר מתי בפעם האחרונה ניצחה הפועל ירושלים את הפועל באר שבע במסגרת הליגה הבכירה בכדורגל, צריך לחזור אחורה בזמן ל-2 במאי 1998, עונה בה הדיחה ירושלים את באר שבע מחזיקת הגביע גם ממפעל הגביע והורידה את באר שבע לליגה השניה, הליגה הארצית.

לכן, גם שער יתרון מפתיע מוקדם הערב, בדקה ה-9 של אשטה, לא הבטיח לאורחים מירושלים דבר במשחק הליגה שנערך באצטדיון טוטו-טרנר שבבירת הנגב במסגרת המחזור ה-16 של ליגת העל בכדורגל.

ואכן כך היה.

באר שבע, קבוצת המחצית הראשונה הטובה ביותר בליגה העונה והיחידה שלא ירדה להפסקה בפיגור, לא נבהלה מהפיגור המוקדם ובדקה ה-28 חזרה למשחק עם שער יפייפה מעקב של חלוצה זלאטנוביץ'.

2 דקות מפתיחת המחצית השניה עשתה באר שבע את המהפך המיוחל כשגאנח כבש לזכותה וכעבור 20 דקות הצטרף אליו גם זאהי אחמד במה ששבר לגמרי את הגנת האורחים מהבירה.

שי אליאס בדקה ה-69 קבע את תוצאת הסיום שהותירה את באר שבע במשחקי הבית שלה העונה ללא הפסד אך יותר מכך - במקום הראשון בטבלת ליגת העל בכדורגל מחזור אחד נוסף לפחות.