מאיה אוחנה מורנו, אלמנתו של עמנואל מורנו ז"ל שנהרג במלחמת לבנון השנייה, אומרת בראיון לחדשות 12 כי יש חובה למחות נגד חוק הגיוס במתכונתו הנוכחית.

"אנחנו פורום של משפחות למען גיוס. התקבצנו כ-100 משפחות שכולות מכל עם ישראל, שפשוט מרגישים שאין לנו את היכולת לשבת בשקט, כשהמדינה רוצה להעביר חוק שנוגד את ביטחונה של מדינת ישראל", הסבירה אוחנה מורנו את עמדה.

כשנשאלה אם היא חושבת שתוכל להשפיע על הקואליציה השיבה: "אני חושבת שהשאלה לא רלוונטית - כי אם היא היתה - כולנו היינו נשארים בבית. מי שיושב בכנסת הם נציגי העם - ולא משנה אם בחרתי בהם. הממשלה היא ההנהגה ויש לי אחריות להגיד לה מה אני חושבת. כאזרחית, זה ממש לא קשור לימין ושמאל, זה קשור לכך שמחוקק חוק שפוגע בביטחונה של מדינת ישראל".

היא הודתה שחוק, לדידה, עלול לגרור להעמקת השסע בעם. "החשש שלי הוא מקרע מאוד גדול בעם. אני מטבעי אדם אופטימי ומאמינה בעם שלנו ושיהיה פה טוב. אני חושבת שהציבור שלא משרת כרגע קורה משהו - אבל ההנהגה שלו לא רוצה שישרת. הארץ הזאת דורשת מאיתנו שאלה אחת - מה מחבר אותנו לכאן. עם השאלה הזו אני הולכת ופועלת".