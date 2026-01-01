יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, התייחס בנאומו לציון חגיגות הסילבסטר בישראל, והזכיר כי כבר לפני 92 שנה תיאר עיתון "הארץ" כיצד רחובות תל אביב "המו מאדם" בחגיגות הסילבסטר, עוד בטרם קמה המדינה.

לדבריו, העובדה שמדינת ישראל קיימת כיום כמדינתו של העם היהודי מחייבת בחינה מחודשת של אימוץ חגים ומנהגים שמקורם בתרבויות זרות.

ח"כ מעוז הציב בדבריו שאלה מוסרית חדה, האם יעלה על הדעת שיהודים יחגגו חג שמקורו בנאציזם, גם אם נטען שכיום "נותקה" ממנו משמעותו המקורית. לדבריו, אין הבדל עקרוני בין טענה כזו לבין ההתייחסות לחגים שמקורם בנצרות, דת שלדבריו אחראית לאורך אלפיים שנות גלות לאינספור פוגרומים, מסעי צלב, עלילות דם, רדיפות והשפלות של העם היהודי.

בנאומו מעל דוכן הכנסת הדגיש ח"כ מעוז כי האנטישמיות הנוצרית לדורותיה יצרה את הקרקע הרעיונית שאפשרה את שיתוף הפעולה, השתיקה והאדישות של עמי אירופה בזמן השואה.

הוא ציטט מדבריו של אברהם לבני, בן למשפחה נוצרית אדוקה שהתגייר לאחר השואה, שכתב כי רצח העם הנאצי היה המשך ישיר של עמדה מוסרית ותיאולוגית שעוצבה במשך אלפיים שנות תרבות נוצרית.

בסיום דבריו אמר ח"כ מעוז כי "עם ישראל קם לתחייה, מדינת ישראל היא ביטוי לתחייה לאומית היסטורית, והעם היהודי ממשיך לגדול ולשגשג ודווקא מתוך תקומה זו נדרש בירור זהותי עמוק, מה ראוי למדינה היהודית לאמץ ומה לא".