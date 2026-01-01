הפתרון למצוקת הדיור של המגזר החסידי יגיע מעמנואל? בכנס שנערך השבוע בירושלים הוצגה תוכנית דיור רחבת היקף שמבטיחה דבר שנשמע כמעט בלתי אפשרי בשוק הנוכחי: דירה לאברך חסידי במחיר של עד מיליון שקלים.

הפרויקט, שכולל בשלב הראשון כ-500 יחידות דיור, מבוסס על מודל עסקי שונה מהמקובל.

"במקום יזם שמוביל את התהליך, כאן מדובר בהתארגנות רוכשים שמתאגדים כקבוצה, עם חיתום מוקדם של כל משתתף ובחירת חברת ניהול שאמורה להוזיל את עלויות הבנייה", מסבירים בקהילות החסידיות.

עו"ד נתן רוזנבלט, שניהל את הכנס, הגדיר את המיזם כ"מודל חדש שבו הרוכשים אינם נגררים אחרי יזמים, אלא מתאגדים כקבוצה אחראית". לדבריו, המודל מאפשר להוזיל משמעותית את העלויות ולקצר לוחות זמנים.

השאלה המרכזית היא האם המודל הזה באמת יצליח להביא דירות במחיר נמוך משמעותית מהשוק.

בתקופה שבה עלויות הבנייה גבוהות, מחירי חומרי גלם עלו והיצע הקבלנים מצומצם, ההבטחה למיליון שקל לדירה נשמעת כמעט חלומית.