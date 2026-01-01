דובר צה"ל הודיע הבוקר (חמישי) כי מניין חללי צה"ל לשנת 2025 עלה ל-152, בעקבות מותו של לוחם שאותר אתמול ללא רוח חיים בדרום הארץ. בעקבות האירוע נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת ובסיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית.

לפי נתוני צה"ל, 22 מקרים נמצאים כיום בחקירה או נחקרו בעבר בחשד לאובדנות, בהם 12 חיילי חובה, חייל קבע אחד ותשעה חיילי מילואים. בצבא מציינים כי מתקיים מאמץ מתמשך לצמצום התופעה ולחיזוק המענה הנפשי לחיילים בשירות סדיר, בקבע ובמילואים.

עוד נמסר כי סמל יוסף חיים צבי סרלין, לוחם בהכשרה ביחידה 504, שמותו נקבע לאחר שנפגע באימון, ייספר במניין חללי תאונות האימונים ולא במניין החללים שנפטרו ממחלה. בהתאם לכך, מניין החללים שנפטרו ממחלה עומד על 14, ומניין החללים בתאונות אימונים עומד על אחד.

שנת 2025 מסתמנת כשנה קשה במיוחד בצה"ל: מתוך 152 החללים מאז תחילתה, 91 נפלו בגזרות הלחימה - 81 מהם בתמרון ברצועת עזה, חמישה ביהודה ושומרון, אחד בגבול סוריה, לוחם צמ"ה בגבול עזה, אחד מפגיעת טיל איראני בבאר שבע ושניים בפיגוע במעבר אלנבי.

לצד הנפגעים בקרב, עשרות חיילים נפלו בנסיבות שאינן קרביות. על פי הנתונים, 21 חיילים נפטרו מאובדנות, 18 נהרגו בתאונות דרכים - מהם 17 בנסיבות אזרחיות ואחד בתאונה צבאית - אחד נהרג מתאונת נשק וחמישה נוספים ממקרים אחרים.

בצה"ל מדגישים כי כל מקרה נבחן לגופו, וכי נעשים צעדים מתמשכים לצמצום הפגיעות ולחיזוק מערך המניעה והליווי.