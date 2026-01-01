מהומות באיראן Reuters

הפגנות נרחבות פרצו בימים האחרונים בערים רבות באיראן, במחאה על קריסת הריאל האיראני והמשבר הכלכלי החריף במדינה.

מדובר בגל המחאה הגדול ביותר ברפובליקה האיסלאמית מאז מלחמת 12 הימים עם ישראל, לפני כחצי שנה.

הנשיא מסעוד פזשכיאן קרא לדיאלוג עם המפגינים ולהקשבה ל"דרישות לגיטימיות" שלהם, ולפחות רשמית הממשלה הודיעה על ניסיון לפתור חלק מהבעיות הכלכליות שהובילו למחאה.

לפי דיווחים מערוץ האופוזיציה "איראן אינטרנשיונל" וממקורות נוספים, המפגינים משמיעים קריאות נגד המשטר, בהן "מוות לדיקטטור" - בהתייחסות למנהיג העליון עלי חמינאי - וכן קריאות נוספות בעד שיבת בית פהלווי.

בתיעודים שפורסמו נראים עימותים בין כוחות הביטחון למפגינים, שימוש בגז מדמיע, ירי חי ופריסה רחבה של כוחות ביטחוניים.

הפגנות אלימות במיוחד דווחו במחוזות לורסטאן, המדאן ופארס, שם נהרג איש ממיליציית הבסיג' ונפצעו כוחות ביטחון. הרשויות באיראן הודיעו על מעצרים של גורמים המזוהים לטענתן עם "קבוצות עוינות" מהמערב.

הרקע למחאה הוא המשבר הכלכלי החריף, שהתעצם עם צניחת שער הריאל לשפל של כ-1.38 מיליון ריאל לדולר. בתגובה, מונה נגיד חדש לבנק המרכזי בניסיון לבלום את האינפלציה.

למרות ההפגנות, בשלב זה לא ניכרת התארגנות בהיקף המזכיר את "מחאת החיג'אב" מ-2022 או את מחאת הדלק מ-2019. עם זאת, התובע הכללי של איראן הזהיר כי כל ניסיון לנצל את המחאה הכלכלית לערעור היציבות ייתקל בתגובה נחרצת מצד מערכת המשפט.