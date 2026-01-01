גשם בירושלים צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

תחזית מזג האוויר: גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות, ירד בצפון הארץ ובמרכזה. ינשבו רוחות ערות. קיים חשש להצפות במרכז הארץ. תורגש ירידה קלה בטמפרטורות. משעות הצהריים הגשם יתפשט בהדרגה לצפון ומערב הנגב, ובמהלך הערב והלילה קיים צפי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח, צפון ומערב הנגב. הלילה: בחלקו הראשון של הלילה צפוי גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות, מצפון הארץ ועד לנגב, עם צפי לשטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח, צפון ומערב הנגב, וצפי להצפות מקומיות לאורך מישור החוף והרי המרכז. חלקו השני של הלילה ולפנות בוקר שישי, הגשם יתרכז בעיקר במרכז הארץ, בנגב, בבקעת הירדן, מדבר יהודה וים המלח, עם המשך צפי לשטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח, צפון ומערב הנגב, ובבקעה, וצפי להצפות בעיקר בדרום מישור החוף ודרום השפלה.