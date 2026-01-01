20 שנה לאחר הגירוש צה"ל חוזר לצפון השומרון. בסיס חטיבת מנשה חוזר מעין שמר לצפון השומרון ובסיס פלוגתי החל להיבנות בשא-נור, בהובלת שר האוצר, שר הביטחון וראש מועצת שומרון.

כעת ניתן לספר כי בשנה האחרונה פעל ראש מועצת שומרון להעתקת מחנה חטיבת מנשה חזרה לצפון השומרון. במהלך השנה האחרונה קיים דגן רצף פגישות בנושא, פנה לגורמים רבים בממשלה ובהם לשר הביטחון ישראל כץ, לשר בצלאל סמוטריץ', לגורמים צבאיים בכירים, ולגורמים נוספים שלא פורסם שמם. מי שהוביל את העניין בממשלה היה השר בצלאל סמוטריץ'.

לפני כשנה, ב 25 לפברואר שלח דגן מסמך מקצועי לגורמי הממשלה והביטחון, מסמך הכולל מפות ומסביר את חשיבות העתקת הבסיס, בדרישה להעביר את מחנה חטיבת מנשה חזרה לשטח צפון השומרון לאחר שהחטיבה נעקרה ממחנה דותן בגירוש והועברה לקיבוץ עין שמר מחוץ למרחב.

במסמך הציג דגן מפה עם הצעה אפשרית למיקום הבסיסים, הצעה שהתקבלה וכתב על חשיבות המהלך: "בעקבות הגירוש מיישובי צפון השומרון החטמ"ר מרוחק ממרכזי הטרור בג'נין, טולכרם ויתר כפרי הטרור. כמו כן, החטמ"ר כיום, מנותק מיישובי צפון השומרון. נוצר מרחב טרור ממנו יוצאים פעולות טרור לערי מרכז הארץ.

החזרת החטמ"ר לעמק דותן ומוצב צבאי לשא-נור יאפשר שליטה טובה יותר על צירי התנועה המרכזיים ופריסה אופטימלית של כוחות הביטחון, כחלק מהמלחמה העיקשת בטרור".

בסיום המכתב כתב דגן לשר: "אני משוכנע כי שינוי זה יחזק את ביטחונן של ערי המרכז, יישובי קו התפר, ויישובי צפון השומרון. ובנוסף, פעולה זו תשפר את יכולת ההרתעה, ותתרום ליציבות האזורית".

במסגרת המהלך קיימו השר בצלאל סמוטריץ' וראש מועצת שומרון יוסי דגן סיור משותף ביישוב שא-נור שבצפון השומרון, וביקרו באתר העבודות להקמת הבסיס.

השר בישר שהמהלך קיבל תקצוב ממשרד האוצר של 800 מיליון שקל ל3 שנים. כשלב ראשון, כדי לאפשר את חזרת המשפחות לשא-נור הצבא הביא פלוגה שתאבטח את המשפחות שיעלו למקום מיד עם אישור התב"ע, והכביש העוקף של סילאת שאושר ותוקצב יוצא כבר לדרך, והמועצה האזורית שומרון תבצע אותו.

דגן אמר "החזרה לשא-נור מסמלת את זה שמדינת ישראל וצה"ל חוזרים ומתפרסים במרחב של צפון השומרון. בעקבות הגירוש הנפשע והרס הישובים נוצר כאן ריק ביטחוני חמור, התבססה כאן מציאות של 'עזה מינוס', ומכאן יצאו גלי טרור קשים שפגעו בכל מדינת ישראל. כבר לפני שנה התרענו ודרשנו להחזיר את הבסיסים ואת החטיבה למקומם האסטרטגי, כי בלי נוכחות צבאית והתיישבות בשומרון מדינת ישראל כולה בסכנה".

השר סמוטריץ' אמר בסיור: "מה שאנחנו רואים כאן עכשיו - חזרה של הצבא, של מפקדת החטיבה, הגדודים והפלוגות חוזרים לכאן יחד עם ההתיישבות, זה לא הביטחון של השומרון. פה הביטחון של עפולה, של חריש, של חדרה, פה הביטחון של מדינת ישראל.

כשצה"ל יצא מכאן לפני קצת יותר מ20 שנה התפתחה כאן בירת הטרור של יהודה ושומרון, וכשאנחנו מכניסים לכאן בע"ה את ההתיישבות ואת הצבא בכל הכוח ובגדול - חומש, שא-נור, גנים וכדים, מפקדת חטיבת מנשה ומפקדות הגדודים, ככה מדכאים טרור ומחזירים את הביטחון למדינת ישראל."