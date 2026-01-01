איש העסקים, המיליארדר והנדבן היהודי מוריס קאהן הלך לעולמו בגיל 95 בארצות הברית. קאהן היה מבכירי יזמי ההייטק בישראל ונמנה עם מקימי חברות אמדוקס ודפי זהב.

הוא נולד ב-5 במרץ 1930 בעיר באנוני שבדרום אפריקה, למשפחה יהודית שמוצאה מהאימפריה הרוסית. הוריו החזיקו חנות אופניים וחנות תכשיטים, והוא גדל על ערכי הציונות והתרבות היהודית.

בשנת 1956 עלה קאהן לישראל עם אשתו ז'קלין ושני בניו. עם הגעתו למד ראיית חשבון, ובהמשך פנה לעולם העסקים. במהלך השנים ביסס את מעמדו כאחד מחלוצי תעשיית ההייטק בארץ.

קאהן היה ידוע גם בפעילותו הפילנתרופית הנרחבת, שכללה תמיכה בפרויקטים חינוכיים, טכנולוגיים ובריאותיים בישראל וברחבי העולם היהודי.

אנשי SpaceIL מדליקים משואה

קאהן השקיע בעשרות חברות, בהן ערוצי זהב, קווי זהב, נטוויז'ן, מקסימדיה, AIG ישראל ועוד. יחד עם האחים מיתר הקים את חברת Aurum. בשנת 2004 מכר את החזקותיו בדפי זהב בכחצי מיליארד שקל.

הוא נודע במיוחד בתרומתו לחברה הישראלית: הוא הקים את ארגון LEAD לפיתוח מנהיגות צעירה, תרם לעמותת צלול שייסד בנו בנג'מין קאהן, ולפרויקטים בתחומי הרפואה, החינוך והסביבה.

בשנת 2008 קיבל את פרס הגלובוס הירוק, ובשנת 2017 תואר עמית כבוד מהמרכז הבינתחומי הרצליה.

הוא תמך בהקמת תחנת המחקר הימית באוניברסיטת חיפה, תרם 70 מיליון דולר לפרויקט "בראשית 2", ועמד בראש עמותת SpaceIL. בשנת 2019 השיא משואה ביום העצמאות ה-71, והתחייב על הבמה לממן את המשך מיזם החלל.

בשנת 2024 הוענק לו תואר דוקטור של כבוד מאוניברסיטת חיפה. קאהן התגורר בשנים האחרונות בבית ינאי, הותיר אחריו שני בנים ונכדים.