עשרות הרוגים ו-100 נוספים נפצעו בפיצוץ ושרפה שפרצו הלילה (חמישי) בבר בעיירת הסקי קרנס-מונטנה שבקנטון ואלה בשווייץ. האירוע התרחש במהלך חגיגות השנה החדשה.

לפי הדיווחים, הפיצוץ אירע סמוך לשעה 01:30 בלילה (שעון מקומי). כוחות חירום רבים הוזעקו למקום בעקבות הדיווח הראשוני.

רופא שהיה נוכח במקום העיד לכלי התקשורת השווייצרי "בליק" כי ישנם עשרות נפגעים, חלקם במצב קשה. עוד נמסר כי נבדקת האפשרות שהשרפה נגרמה כתוצאה משימוש באמצעים פירוטכניים במהלך הופעה שנערכה בבר.

עיירת קרנס-מונטנה שוכנת בלב האלפים השווייצריים ונחשבת ליעד סקי יוקרתי ופופולרי, במיוחד בקרב תיירים מבריטניה.

המקום כולל מעל 100 קילומטרים של מסלולי גלישה ובסוף ינואר צפויה העיירה לארח אירוע מרכזי בגביע העולם של ה-FIS.