ישיבת ההסדר אור עציון משיקה את בניין המגורים הראשון כחלק מפרויקט בנייה רחב היקף שמיועד לאברכי הישיבה ובני משפחותיהם.

סך העלות לשלב זה יעמוד על כ- 15 מיליון שקלים, כחלק מפרויקט רחב היקף בעלות כוללת של 25 מיליון שקלים שרובו ככולו נתרם על ידי "עמך ישראל"- קרוב ל-20 אלף תורמים מכל רחבי הארץ שתרמו לפרויקט, מספר חסר תקדים שמשקף את החיבור הסגולי של הרב זצ"ל לכלל ישראל.

יזמית הפרויקט היא ישיבת ההסדר אור עציון בעצמה באמצעות מנכ"ל הישיבה דוד אביכזר ובליווי חברת "ממן ניהול ופיקוח"

הפרויקט שנבנה בצמידות לקמפוס הישיבה כולל שלושה בניינים בני שלוש קומות כל אחד שיכללו בין שלושה לחמישה חדרים. בניית הבניין הראשון הושלמה בימים אלה והוא צפוי להתאכלס על ידי 12 משפחות האברכים הראשונות. הבניין בגובה שלוש קומות כולל שתיים עשרה דירות בנות 3- 4.5 חדרים, כאשר בימים אלה ממש כבר החלו העבודות להקמת הבניין השני מתוך שלושה בניינים בפרויקט כולו. בישיבה מדגישים כי :"מטרת הפרויקט היא לאפשר לאברכים ללמוד בנחת ולהפיץ את תורתו הייחודית של הרב החוצה. שכר הדירה צפוי להיות סמלי ומיועד כולו לצורכי התחזוקה השוטפת של הבניין".

בשבוע שעבר נערך אירוע בציון היום לפטירת מייסד הישיבה והעומד בראשה, הרב חיים דרוקמן זצ"ל שכלל חשיפה ראשונית לספר חדש המוקדש לדמותו ולפועלו של הרב זצ"ל. באירוע השתתפו למעלה מ-500 איש בהם השרה אורית סטרוק, חברי הכנסת שמחה רוטמן ואוהד טל, ראש המועצה האזורית שפיר אדיר נעמן, בוגרי הישיבה מנכ"ל משרד האוצר אילן רום, המשנה למנכ"ל משרד האוצר ישראל מלאכי, ראש החמ"ד הרב יוני סמואל, ראשי רשויות, מנכ"ל מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא אלחנן גלט ועוד.

מנכ"ל הישיבה, דוד אביכזר שהוביל את הפרויקט משלב התכנון ועד הביצוע ציין: "מדובר באבן דרך משמעותית לישיבה וגם עבורי באופן אישי. לא מדובר בעוד בניין למגורים, אלא בצעד ראשון בהקמת שכונה של תורה: מקום שבו תיבנה משפחה לצד לימוד, חיי קודש לצד חיים מלאים. בעיניי, הבניינים הללו הם הצוואה האישית שהותיר לי הרב וברוך ה' אני זוכה למלא אותה ומרגיש את עזרתו של הרב מלמעלה. אני מבקש להודות מעומק הלב לכל מי שכיבד אותנו בנוכחותו ולקח חלק ברגע החשוב הזה: זהו רק הבניין הראשון. ובעזרת ה', זוהי רק ההתחלה".