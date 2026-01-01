שופט בית המשפט המחוזי בירושלים, אברהם רובין, שב לדון בעתירה שהגיש פורום המשפחות השכולות הפלסטיני-ישראלי נגד שר החינוך יואב קיש - זאת למרות שהצהיר בעבר כי הוא מנוע מלעסוק בתיק בשל ניגוד עניינים אישי וחברתי.

העתירה נוגעת להחלטת משרד החינוך לאסור על פעילות הפורום בבתי הספר הממלכתיים. מדובר בסבב עתירות שני, לאחר שבשנה שעברה הוגשה עתירה דומה, שנדונה אף היא בפני השופט רובין.

אז, בעקבות בקשות לפסילתו שהוגשו על ידי השר קיש וארגון "בצלמו", הודיע השופט רשמית כי הוא "נגוע בתיק" ואינו יכול להמשיך לדון בו.

הנימוקים להצהרתו: רעייתו של השופט משמשת כחברת ועד מנהל בבית ספר בירושלים שמארח את הפורום באופן קבוע ואף קיים כנס תמיכה בארגון. בנוסף, שכנו הקרוב של השופט - מנהל בית ספר המביע תמיכה גלויה בפורום - הגיע אף הוא לדיון הקודם בבית המשפט.

בעקבות הערעור שהוגש לבית המשפט העליון, קבע נשיא העליון יצחק עמית כי אין מניעה שהשופט רובין ידון בתיק, אולם בהמשך בחר רובין להימנע מהכרעה, והעתירה הראשונה נמשכה על ידי העותרים.

עתה, עם עתירה חדשה שהוגשה בעקבות חידוש ההנחיה של שר החינוך, הועבר התיק בשנית לידיו של השופט רובין - דבר שעורר תגובות חריפות.

מדוברת הרשות השופטת נמסר לערוץ 7: "אין כל שחר לטענה כאילו השופט רובין בחר לדון בתיק המדובר או לקחת את התיק מידי הנשיא כלשון השאילתה. התיק הוקצה לטיפולו של השופט רובין לאחר שבית המשפט העליון קיבל ערעור שהוגש על החלטת השופט רובין להימנע מלדון בעתירה הקודמת באותו עניין. אי לכך העתירה הנוכחית הועברה לטיפול השופט בהתאם לנהלים המקובלים בבית המשפט, בהינתן שהעתירות הקודמות נדונו בפניו, וללא כל ידיעה מראש או מעורבות של השופט רובין בתהליך ההקצאה".

מנגד, מנכ"ל ארגון "בצלמו", שי גליק, תקף בחריפות את המהלך: "מדובר במקרה חמור של זלזול בכללי המנהל התקין והאתיקה השיפוטית. לא ייתכן ששופט שהצהיר במו פיו כי הוא נמצא בניגוד עניינים חמור בשל קשרי רעייתו ושכנו הקרוב יחזור לדון באותו נושא בדיוק כאילו דבר לא קרה".

לדבריו, "הצדק לא צריך רק להיעשות, הוא צריך גם להיראות. המציאות בה שופט דן בתיק של ארגון שחבריו הקרובים ביותר הם תומכיו המובהקים, פוגעת אנושות באמון הציבור במערכת המשפט. אנו נמשיך להיאבק כדי להבטיח שדיונים בעלי משמעות ציבורית כה רחבה יתנהלו בפני שופטים נטולי פניות לחלוטין".

הוא ציין: "בכוונתינו לפנות גם לנציב תלונות הציבור על השופטים שיבהיר את חומרת הדבר לשופט שמרגיש שהוא מעל החוק כנראה".